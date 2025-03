Der Gesundheit geschuldet

Zum 30. April 2025 verlässt der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München (SSKM) Ralf Fleischer den Vorstand wegen einer koronaren Herzerkrankung. Anlässlich dieser Entscheidung im September 2024 dankte ihm Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): „Ralf Fleischer hat unsere Stadtsparkasse sicher durch die schwierigen Jahre der Nullzinsphase gesteuert, modernisiert und gestärkt. Davon profitieren die Stadt, die Wirtschaft und alle Münchnerinnen und Münchner.“ Vorstandsvorsitzender Fleischer steht für den Umbau des Geschäftsmodells der Stadtsparkasse München in der Niedrigzinsphase. Unter seiner Ägide hat sich der Provisionsüberschuss von rund 77,2 Millionen Euro Ende 2013 auf 169,5 Millionen Euro Ende 2024 mehr als verdoppelt. Die Eigenmittel sind signifikant gestiegen von 1,4 Milliarden Euro (31.12.2013) auf 2,4 Milliarden (31.12.2024).

„Alle Beschäftigten sind den steinigen Weg des Umbaus in der Niedrigzinsphase mitgegangen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, hebt Ralf Fleischer hervor. Um die Kosten anzupassen, hatte die Stadtsparkasse München vor allem in die Standardisierung und Digitalisierung investiert. Parallel dazu wurde ab 2017 eine hauseigene Führungsakademie aufgebaut. Das Ziel war es, die Führungskräfte für die steigende Komplexität und das hohe Tempo des Wandels zu befähigen. Ralf Fleischer ist überzeugt: „Führungskräfte müssen Veränderung verstehen, lenken und vorleben. Nur so gewinnen sie die Beschäftigten dafür, sich zu entwickeln und mitzugehen.“ Seit Gründung der Akademie haben die Führungskräfte mehr als 4400 Seminartage absolviert.

„Ein Kind der Sparkassenfinanzgruppe“



Seine Laufbahn hatte Ralf Fleischer 1983 als Auszubildender in der Sparkasse Mülheim an der Ruhr begonnen. „Ich bin ein Kind der Sparkassenfinanzgruppe und wollte nie woanders arbeiten. Wir beraten Menschen bei Lebensentscheidungen, für mich gibt es keinen schöneren Beruf.“ Die erste Vorstandsposition übernahm er 1999 als stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Iserlohn. 2001 wurde Fleischer Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Hilden und später der fusionierten Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert. Von 2006 bis 2013 war er Geschäftsführer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands. Am 1. Januar 2014 übernahm Ralf Fleischer die Position des Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse München.

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit war Ralf Fleischer in zahlreichen Gremien vertreten. Er übte Mandate innerhalb der Sparkassenorganisation und Finanzbranche aus, engagierte sich aber auch ehrenamtlich in Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen. (BSZ)