Der große Kahlschlag - so hart trifft der Sparzwang die Nürnberger

Am 14. Oktober 2026 erhielten viele Kultureinrichtungen und Veranstalter in Nürnberg Post vom Oberbürgermeister. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage in Nürnberg, heißt es da, sei es erforderlich, „die verfügbaren finanziellen Mittel auf die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zu konzentrieren.“ Im Klartext: Die Kulturförderung wird knapp. Schon seit Ende Juli gibt es in Nürnberg eine Haushaltssperre. Das bedeutet konkret zum Beispiel, dass keine neuen Bauprojekte gestartet und städtische Stellen nur in Ausnahmen nachbesetzt werden können.



Die Stadt erklärt die klammen Kassen mit geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer, höheren Sozialausgaben und gestiegenen Ausgaben für die kommunalen Kliniken. Seit Kurzem sind die Sparpläne der Stadt auch mit konkreten Zahlen und Maßnahmen versehen.

Dramatischer als gedacht

Und das Szenario ist dramatischer als manch einer es für möglich gehalten hätte: Gut 70 Millionen Euro sollen in 2027 gespart werden, in den darauffolgenden Jahren über 120 Millionen Euro. Nur so hat Nürnberg die Chance auf eine Genehmigung des Haushalts durch die Bezirksregierung.



Das Konsolidierungspaket von CSU und SPD, über das der Stadtrat ab 19. November entscheiden wird, sieht Steuer- und Gebührenerhöhungen, Kürzungen beim städtischen Personal und Veranstaltungen sowie den sogenannten freiwilligen Leistungen vor. Besonders radikal: Auch Schließungen sind geplant. Das betrifft nicht nur alle öffentlichen Toiletten, sondern auch die Kunsthalle, Teil des KunstKulturQuartiers. Die seit 1967 bestehende städtische Galerie ist ohne Frage das zweitwichtigste Haus für Gegenwartskunst nach dem Neuen Museum. Als „kulturelles Herz der Stadt“ bezeichnet sie der Kurator und Kunstredakteur Marian Wild. Die Stadt würde mit der Schließung der Kunsthalle ab 2028 pro Jahr 692.000 Euro sparen.

Drei Kulturläden müssen schließen

Auch drei Kulturläden, Ziegelstein, Vischers und Zeltnerschloss, sollen ab 2028 zugemacht werden. Diese Nachricht verdeutlicht den Ernst der Lage wie keine andere. Das Netz der Kulturläden, das seit den 70er-Jahren gewachsen ist, steht für die Umsetzung der hier erfundenen Soziokultur, auf die man in Nürnberg so stolz ist: demokratische, nachbarschaftliche Kultur von allen für alle. Im vergangenen Jahr feierten die Nürnberger Kulturläden noch ihr 50-jähriges Bestehen. Dort finden Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen freier Gruppen statt, sie stehen aber auch Yoga-, Tanz und Krabbelgruppen, Senioren, Pfadfindern und Geflüchteten als Treffpunkt offen. In ihren Stadtteilen erfüllen die Kulturläden eine Funktion, die über die eines reinen Veranstaltungsorts weit hinausgeht. Die betroffenen Gruppen hätten schlicht keine Heimat mehr.



Gleichwohl kommt die Stadt um diese Kürzungen im eigenen Fleisch kaum herum. Das Bardentreffen, Europas wichtigstes Festival für Weltmusik, das jedes Jahr über 200.000 Besucher anlockt, muss einmalig mit 132.000 Euro weniger auskommen. Das Klassik Open Air soll so wie das Erfahrungsfeld der Sinne nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Einschnitte, die lange noch nicht ausreichend sind.

Der Schock sitzt tief

Der Schock sitzt tief in der freien Kulturszene, die deutliche Reduzierungen der Förderbeträge hinnehmen muss. Nicht wenige Gruppen sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Dazu gehört überraschenderweise auch das Ensemble Kontraste, ein modernes Orchester mit Fokus auf interdisziplinären Aufführungen und Gegenwartskompositionen. 2020 wurde es für seine Arbeit mit dem großen Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet, schon 2030, pünktlich zu seinem 40. Geburtstag, soll die Förderung des Ensembles auf Null gestellt werden. Die Stadt würde an dieser Stelle 47.900 Euro sparen. Philipp Heiß, Geschäftsführer und Pianist, sagt: „Wenn diese wesentliche Säule unserer Finanzierung wegbricht, können wir die Konzertreihe in der Tafelhalle nicht mehr organisieren.“



Auch das sogenannte Heizhaus auf dem ehemaligen Quelle-Areal ist ein anschauliches Beispiel. 2021 bezog das Quellkollektiv zwei Gebäude der Industriebrache. Seitdem finden hier Wochenmarkt und Konzerte, Repair Café, etc. statt, vor allem ist das Heizhaus aber als Atelier und Werkstatt für bildende Künstlerinnen und -künstler von Bedeutung. Die Stadt will dem Kollektiv die Bauunterhaltsförderung in Hohe von 15.000 Euro pro Jahr streichen, schon ab 2027.

Stadt gefährdet nachhaltig gewachsene Strukturen

Es ist dieser Eindruck, der sich bei vielen manifestiert: Die Stadt entfernt nachhaltig gewachsene Strukturen, an denen nicht einzelne, sondern verschiedene engagierte Gruppen beteiligt sind, kumuliert dafür aber nur eine kleine Sparsumme. 2027 würden sich die Konsolidierungsmaßnahmen in der freien Kultur auf eine Summe zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro addieren.



Anna Schwarm, fünf Jahre lang Leiterin des Nürnberger Künstlerhauses, heute in Fürth angestellt: „Die freie Szene in Nürnberg wird im Verhältnis zu anderen Bereichen schon immer eher kurz gehalten. Umso absurder ist es, dass gerade dieser Bereich nun über Gebühr Verantwortung für das entstandene Haushaltsloch tragen soll.“ Es gehe „um das tatsächliche Überleben lang gewachsener Strukturen“. Sie spricht als Vorsitzende des Südstadtfests, das die angedrohte Kürzung von 5000 Euro zwar verschmerzen könne, dafür aber befürchten muss, das die vielen migrantischen, ehrenamtlich getragenen Vereine, die den Charakter dieses Festivals ausmachen, durch die Kürzungen verschwinden.



Das Filmfestival Türkei Deutschland und die Polnische Filmwoche sollen ab sofort nur noch alle zwei Jahre überhaupt Förderung erhalten, bei der Kulturoase, die als noch recht junge Initiative im Sommer die Innenstadt belebte und der Tanzzentrale droht eine Komplettkürzung.

Auch Aidshilfe betroffen

Dieser Verein bekommt von der Stadt 20.000 Euro pro Jahr. Francesca Imoda, Choreografin und 3. Vorsitzende des Verbands Freie Szene, erläutert, die Förderung solcher Vereine durch die Stadt decke lediglich einen Minijob für die Geschäftsführung, ein paar Ehrenamtspauschalen und die Miete ab. „Damit ermöglichen sie aber viel.“ Die Geschäftsführungen und ehrenamtliche Vorstände seien fast ausschließlich mit dem Stellen von Förderanträgen beschäftigt.



Auch hier wäre ein Ort betroffen, der als Treffpunkt diverser Akteure dient. In besonderem Maße gilt das auch für den Z-Bau, der sich durch eine bis auf 425.000 Euro ansteigenden Kürzung in seiner Existenz bedroht sieht. Er ist das größte subkulturelle Kulturzentrum der Stadt.



Neben der Kultur trifft die Konsolidierung auch den öffentlichen Nahverkehr und etliche soziale Einrichtungen wie die Aidshilfe, den Krisendienst und die Telefonseelsorge. OB Marcus König machte deutlich, dass selbst diese drastischen Bemühungen nicht ausreichend seien. Wie Nürnberg geht es bundesweit vielen Städten, das kommunale Defizit ist auf einem Höchststand seit 1990. König fordert: Bayern und der Bund dürften die Kommunen nicht allein lassen, die Finanzierung müsse dauerhaft verbessert werden.

(Andreas Thamm)