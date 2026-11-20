Manche zieht es in die Welt hinaus, andere treibt es irgendwann wieder zurück in die Heimat. Christian Moser gehört zur zweiten Gruppe. Nach seinem Studium in Regensburg kehrte er nach Deggendorf zurück – und wollte nicht einfach nur dort leben, sondern etwas bewegen. Seit 2012 steht der CSU-Politiker an der Spitze der Stadt. Mittlerweile geht er in seine dritte Amtszeit. Dass er noch lange nicht fertig ist mit seinen Plänen, daraus macht der 49-Jährige keinen Hehl: „Ich habe so viele Ideen für Deggendorf, da war es keine Frage, dass ich wieder kandidiere.“

Er arbeitete zunächst im elterlichen Autohaus

Der 49-jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler holte heuer bei der Kommunalwahl im März – gegen zwei Mitbewerber – knapp 67 Prozent der Stimmen. Parteipolitik steht bei Moser nicht an erster Stelle. Er setzt auf das Miteinander im Stadtrat. Genau das bewies er, als er 2012 ins Amt kam. Den zerstrittenen Fraktionen im Stadtrat begegnete er politisch neutral und legte seinen Fokus auf das Motto: „Alle ziehen an einem Strang, denn mit vereinten Kräften kann man alles anpacken.“



Der Niederbayer ist keiner, der groß jammert. Doch auch seine Kreisstadt steht vor Herausforderungen und es gilt, das Geld zusammenzuhalten. Doch er hat versucht, in den vergangenen Jahren so gut wie möglich zu wirtschaften. Als er das Ruder übernahm, war die Stadt Deggendorf mit 40 Millionen Euro verschuldet. Er konnte die Schulden auf 25 Millionen Euro senken.



Gleichzeitig hat Deggendorf immer wieder mit Maß und Ziel investiert. Geschafft hat die Stadt unter anderem dadurch, dass Moser persönlich immer wieder auf die Unternehmen zugegangen ist und sie dazu animiert hat, sich in Deggendorf anzusiedeln oder dort weiter zu investieren. Ein Erfolgsgeheimnis nennt er aber ganz bescheiden: „Nicht alles, was man einnimmt, sollte man gleich wieder ausgeben, sondern in der guten Zeit Rücklagen bilden“. Davon profitiere man jetzt. Deggendorf steht laut dem CSU-Mann „sehr gut da“.



1996 begann sich der damalige Gymnasiast für das Thema Kommunalpolitikzu interessieren und trat in die JU und die CSU ein: „Ich hatte Lust, mitzugestalten.“ Sein BWL-Studium brachte ihn nach Regensburg.



2003 aber kehrte er nach Deggendorf zurück und dachte sich: „Jetzt bin ich vor Ort– mitten im städtischen Geschehen.“ Beruflich startete er im familieneigenen Autohaus, übernahm dort eine verantwortungsvolle Position, die sich gut mit politischen Ehrenämtern vereinbaren ließ. 2002 trat er auf der Stadtratsliste noch auf Platz 32 an und war stolz, auf 28 vorgewählt zu werden.



Sechs Jahre später ging er bereits von Listenplatz drei ins Rennen und wurde auf 2 vorgewählt. Bei der konstituierenden Sitzung kandidierte er aus dem Stand heraus als dritter Bürgermeister und setzte sich durch. Seine Vorgängerin Anni Eder baute Moser Schritt für Schritt als ihren Nachfolger auf und als die CSU-Frau beschloss, nicht mehr zu kandidieren, stand für den jungen Politiker fest, dass er es versuchen würde. Er holte gleich 56 Prozent und ließ sich von vier Gegenkandidaten nicht in die Stichwahl zwingen. Das habe er als Auftrag gesehen, „für die Stadt etwas zu bewegen.“



Das Jahr 2012 wird der Deggendorfer Oberbürgermeister so schnell nicht vergessen. Im August zog er ins Rathaus ein. Im Oktober kamen seine Zwillinge zur Welt. „Das war schön, aber sehr herausfordernd“, sagt er heute lächelnd. Aber auch danach kehrte wenig Ruhe in sein Leben ein. Im Juni 2013 brach beim verheerenden Jahrhunderthochwasser der Donaudamm in Fischerdorf. Gemeinsam mit mit den Bürgern gelang es der Stadtspitze, die Katastrophe zu bewältigen. Moser stand seinen Mann.



Er fand auch eine Lösung, als kurz darauf das Dach der Eishalle in Deggendorf einsturzgefährdet war. Binnen sechs Wochen konnte er die Firma Karl dafür gewinnen, die Immobilie auf Erbpacht zu übernehmen und den Schaden zu reparieren. „Hätten wir das nicht geschafft, wäre dies das Ende des Eishockeysports in Deggendorf gewesen“, ist sich der 49-Jährige sicher. Ein kleiner Lohn ist, dass er selbst sehr gerne ins Eishockey geht – mit seiner Frau und seinen drei Kindern, die mittlerweile 14 und 10 Jahre alt sind.



Jetzt, wo der Nachwuchs ein wenig größer ist, bleibt dem Ehepaar Moser wieder mehr Zeit füreinander. Wenn der Oberbürgermeister mal ein paar Stunden Freizeit hat, dann gehört diese seiner Familie. Wie auch in der Politik, setzt der Vater auch privat auf Teamwork.

Lange hat ihm seine Frau den Rücken freigehalten. Jetzt baut sie gerade als Zahnärztin eine eigene Praxis auf und Moser ist es wichtig, ihr dabei einiges zurückzugeben und sich einzubringen. Er ist zwar in der Stadt nach wie vor gewohnt präsent und engagiert sich mit vollem Einsatz. Allerdings hat er nach eigener Aussage durch die Corona-Zeit eines gelernt: „Dass man auch mal abwägen muss, ob man wirklich auf jeden Termin gehen muss oder ob man sich auch mal vertreten lassen kann.“



Genug Arbeit bleibt immer noch und manchmal muss auch Christian Moser den Kopf freibekommen. Dann schnappt er sich seine Laufschuhe und joggt los: „Mit jedem Kilometer, den ich laufe, werden die Gedanken im Kopf weniger.“ Auch das braucht er mal: Ein wenig durchatmen und dann kann er wieder Pläne schmieden und neue Projekte umsetzen.



Schon vor Jahren hat er den sogenannten Deggendorfer Schulweg angestoßen – ein Konzept, in dessen Rahmen die Deggendorfer Schulen Schritt für Schritt fit für die Zukunft gemacht werden. Derzeit entsteht der neue Schulcampus: Zwei Mittelschulen in der niederbayerischen Stadt werden an einem Ort zusammengefasst und erhalten einen Neubau. Das Ganze kostet 70 Millionen Euro – eine Summe, die andere Städte ins Schwitzen bringen würde, nicht aber Deggendorf. Denn seit 14 Jahren lebt Moser hier sein Lebensmotto: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Dem Christsozialen ist es wichtig, Deggendorf als starken Hochschulstandort zu etablieren.

Die Gespräche mit den Bürgern sind ihm wichtig

Was ihn an seinem Amt besonders erfüllt, sind die Gespräche mit den Menschen vor Ort. Ob bei Begegnungen im Alltag oder bei Besuchen von Jubilaren an ihren Ehrentagen – stets nimmt er sich Zeit für den persönlichen Austausch. Die zahlreichen Lebensgeschichten, die ihm dabei begegnen, würden ihm „wertvolle Impulse geben“. Zudem seien sie „eine stetige Quelle der Motivation“ für seine Arbeit.



Rückblickend ist er überzeugt: Oberbürgermeister zu sein ist für ihn der schönste Job der Welt. Die Nähe zu den Menschen, die Vielfalt der Aufgaben und die Möglichkeit, Deggendorf aktiv mitzugestalten, erfüllten ihn jeden Tag aufs Neue. Sein „größtes Glück“ seien aber seine Frau und Familie.

(Melanie Bäumel-Schachtner)