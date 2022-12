Die Welt der Engel

Noch bis zum 12. Februar 2023 ist im Museum Kulturland Ries die Weihnachtsausstellung Engel – Himmlische Heere und irdische Bilder zu sehen. Hintergrund: Weihnachten wäre ohne Engel kaum vorstellbar. Sie verkünden die Botschaft der Geburt Jesu und schmücken bis heute unsere Weihnachtsdekorationen. Doch was Engel sind und wie sie aussehen – darüber gibt es ganz unterschiedliche Anschauungen in der Gesellschaft.



Eine Fülle interessanter Bilder und Figuren hat das Museum dabei aus der eigenen Sammlung und vor allem durch Leihgaben aus privatem und öffentlichem Besitz zusammengeführt. Sie reichen von der kleinen Figur aus dem Erzgebirge über Skulpturen aus Kirchen bis hin zur bemalten Zimmertür. „Engel sind aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken“, sagt Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Unsere Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen und Darstellungen der himmlischen Heere sind.“



Vorstellungen reichen von echter Kunst bis zu Kitsch



Die Vorstellungen sind vielfältig: Engel seien geflügelte Boten Gottes, schützende Gefährten gegen das Böse oder Begleitende ins Reich der Toten. Sie werden als männlich, weiblich, androgyn oder auch als Kinder dargestellt. Das Bild, das die Menschen sich von diesen Wesen machen, reicht von Kunst bis Kitsch.



Schon im Außenbereich vor der ehemaligen Klosterökonomie begegnen Besucher*innen die ersten großen Engelsfiguren. Der Rundgang durch die Ausstellung beginnt mit Weihnachtsengeln und einer Krippe, begleitet von weihnachtlichen Klängen. Die Ausstellung zeigt Engel in der christlichen Tradition und geht auf ihre zahlreichen Aufgaben ein. Ihre vielgestaltigen Erscheinungsweisen werden deutlich sichtbar, wenn die Engel schließlich immer mehr zur Massenware werden.



Dass Engel nicht nur im Alltag von Erwachsenen eine Rolle spielen, zeigen Kuscheltiere, Spielzeuge und Kindermöbel in Form oder mit Darstellungen von Engeln. So findet sich auch ein Querschnitt an himmlischen Kinderobjekten in der Ausstellung. Eine Schmökerecke mit verschiedenen Büchern über Engel lädt zum entspannten Ausklang des Ausstellungsbesuchs ein. Wer kreativ sein möchte, kann außerdem seine persönliche Vorstellung von Engeln zu Papier bringen und in der Ausstellung hinterlassen. (BSZ)

