Nach der deutlichen Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Schönau am Königssee zieht der CSU-Kandidat Franz Graßl Konsequenzen: Er wird sein Mandat im Gemeinderat nicht antreten, wie er in sozialen Medien ankündigte. Und das nach 14 Jahren aktiver Mitarbeit im Gremium markiert dieser Schritt eine Zäsur. Bei der Wahl um das Bürgermeisteramt war er mit 37,8 Prozent der Stimmen Stefan Kraus von den Freien Wählern unterlegen, der mit 62,2 Prozent einen deutlichen Sieg einfuhr und somit Nachfolger von Bürgermeister Hannes Rasp (CSU) wird. Das Ergebnis zeige laut Graßl, dass sich viele Bürger in der Gemeinde eine Veränderung wünschten.

Rückzug aus der ersten Reihe der Ortspolitik

Die Entscheidung ist politisch durchaus brisant. Dass ein profilierter Bürgermeisterkandidat nach einer Niederlage nicht die Oppositionsrolle im Gemeinderat übernimmt, ist ein deutliches Signal des Rückzugs aus der vordersten Reihe der Ortspolitik. Dennoch bleibt Graßl der Region als politische Stimme erhalten, da er sein Kreistagsmandat annimmt.

Im Schönauer Gemeinderat sorgt der Verzicht unterdessen für eine direkte Nachfolge: Das Mandat von Franz Graßl wird als erste Nachrückerin auf der CSU-Liste Hilde Graßl-Hirschbiel übernehmen. Mit der neuen Gemeinderätin rückt eine Persönlichkeit in das Gremium nach, die über die Grenzen der Region hinaus bekannt sein dürfte. Unter ihrem Geburtsnamen Hilde Gerg feierte die Wahl-Schönauerin eine der erfolgreichsten deutschen Karrieren im Skisport.

Die „Wilde Hilde“, wie sie von Fans und Medien getauft wurde, blickt auf eine sportliche Vita zurück: Ihr größter Triumph war der Gewinn der Goldmedaille im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano, wo sie zudem Bronze in der Kombination holte. Mit insgesamt 20 Weltcupsiegen in vier verschiedenen Disziplinen sowie mehreren WM-Titeln, darunter Gold im Team-Wettbewerb und in der Kombination, gehörte sie jahrelang zur Weltspitze. Nach ihrem Rücktritt vom Profisport im Jahr 2005 blieb sie dem Sport unter anderem als TV-Expertin treu.

Erfahrung in die kommunalpolitische Arbeit einbringen

Nun will die einstige Olympiasiegerin ihre Erfahrung in die kommunalpolitische Arbeit für ihre Heimatgemeinde einbringen. Für die CSU in Schönau am Königssee bedeutet dieser Schritt nun, sich nach der Ära Graßl im Gemeinderat personell neu zu sortieren und die Oppositionsarbeit unter veränderten Vorzeichen zu gestalten. (Kilian Pfeiffer)