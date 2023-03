Dorf sucht Arzt

Der einzige Hausarzt in dem 4000-Seelen Ort Langenbach im Landkreis Freising hängt demnächst den Kittel an den Nagel. Nun sucht die Gemeinde auf ungewöhnliche Weise einen Nachfolger.



Unter dem Motto: "Der Bachdoktor - Ein Dorf sucht einen Arzt" wirbt die Gemeinde auf ihrer Internetseite um Medizinerinnen und Mediziner und schildert ihre Vorzüge. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.



"Im wunderschönen Landkreis Freising gelegen, wartet die Gemeinde Langenbach auf ihren neuen Arzt oder ihre neue Ärztin. Umgeben von Isarauen und Ampertal leben die Bürgerinnen und Bürger harmonisch zusammen.



Sie feiern gemeinsam Feste, treffen sich im urigen Biergarten, radeln gemeinsam an der Isar", so das Versprechen auf der Internetseite. "Haben wir Sie begeistert? Wollen Sie uns näher kennenlernen?", heißt es weiter. "Sagen Sie "Ja" zu unserer Gemeinde Langenbach!"



Mit dem Titel "Bachdoktor" soll eine werbewirksame Parallele zu dem Titel der ZDF-Serie "Bergdoktor" hergestellt werden, wie es im Rathaus heißt. Langenbach hat zwar keine Berge, dafür aber einen Bach. Drei Bewerbungen seien bereits eingegangen, "davon auch schon vielversprechende", sagte der Geschäftsleiter der Gemeinde, Bernhard Götz, am Mittwoch. Die Bewerberinnen und Bewerber stammten teils sogar aus anderen Teilen Deutschlands: "Die Kampagne wirkt."



Für Bürgermeisterin Susanne Hoyer (53) ist wichtig, dass die kassenärztliche Zulassung erhalten bleibt. Dafür braucht es einen direkten Nachfolger, allerdings gibt es laut Götz eine sechsmonatigen Übergangszeit. Andernfalls würde die Zulassung erlöschen. Das hieße, ein Arzt könnte im Dorf nicht auf Kasse behandeln und die Dorfbewohner müssten weite Wege auf sich nehmen. (Sabine Dobel, dpa)