Drohschreiben: CSD in Regensburg muss umgeplant werden

Wegen einer "abstrakten Gefährdungslage" wird der Christopher Street Day in Regensburg am Samstag in verkürzter Form stattfinden. Die Stadt reagiert mit Sicherheitsmaßnahmen – doch am politischen Signal ändert sich nichts: Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer betont den CSD als Ausdruck von Demokratie und als klares Bekenntnis gegen Diskriminierung