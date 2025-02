Dachauer Schule: Teile einer Decke auf Parkfläche gestürzt

In der Tiefgarage einer Realschule in Dachau ist die gesamte abgehängte Decke auf die Parkfläche herabgefallen. Verletzt worden sei niemand, der Schaden am Gebäude sei aber erheblich, teilte die Polizei mit. Auch sieben Autos wurden nach Angaben des Landratsamtes unter der Trockenbaudecke begraben und beschädigt. Wie es dazu kommen konnte, wird ermittelt. Ein Gutachter und ein Statiker sollen die Tiefgarage untersuchen.



Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16.00 Uhr. Die herabgestürzte Decke ist dem Landratsamt zufolge nicht tragend, sondern unterhalb der Dämmung angebracht. Darüber befindet sich die Turnhalle.



Die Schülerinnen und Schüler haben deshalb am Donnerstag Distanzunterricht. Aus Sicherheitsgründen sperrte das Landratsamt das gesamte Schulhaus samt Turnhalle. Man werde die Ursache rasch klären, um die Schule so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können, hieß es vom Landratsamt.

(Cordula Dieckmann, dpa)