Ex-Wiesnchef Baumgärtner zu OB-Kandidat der CSU gewählt

Der frühere Wirtschaftsreferent und Ex-Wiesnchef Clemens Baumgärtner geht nächstes Jahr für die CSU ins Rennen um das Münchner Oberbürgermeister-Amt. Die Münchner CSU kürte den 48-jährigen Juristen auf ihrer Aufstellungsversammlung mit 98 Prozent zum Kandidaten. Von 137 Delegierten stimmten 134 für Baumgärtner. "Das ist ein gigantisches Ergebnis", kommentierte Baumgärtner. "Ich freu' mich auf den Wahlkampf."



Baumgärtner tritt voraussichtlich als Herausforderer des amtierenden Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) an - der wie er zuvor Wirtschaftsreferent und Oktoberfestchef war, seit 2014 die Stadtgeschicke führt und sein Interesse an einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit erklärt hat.

Ehrgeiziges Ziel

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte der Bezirksvorstand der CSU Baumgärtner einstimmig als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl am 8. März 2026 nominiert.



Sein Ziel steckt er hoch: Die CSU wolle die stärkste Kraft im Rathaus werden - und er Oberbürgermeister, um "diese Stadt zu regieren und mit aller Demut auf den richtigen Weg zu führen". Zu den Themenfeldern gehören für Baumgärtner Sicherheit und Ordnung, Wirtschaft, Verkehr, Wohnen und Soziales. Es sei ihm wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Unterwegs auf Zuhörtour

Er sei bereits unterwegs auf einer Zuhörtour durch die Stadt. Auf die erste Station Sendling sollen zwei Dutzend Stadtbezirke folgen. Damit wolle er zeigen, "dass die CSU keine Politik am Reißbrett macht, sondern dass wir uns an dem orientieren, was die Menschen draußen wollen".



Das Amt des Münchner Oberbürgermeisters ist allerdings seit Jahrzehnten fest in der Hand der SPD. Mit Erich Kiesl hatte von 1978 bis 1984 zuletzt ein CSU-Politiker den Posten inne. Danach folgten die SPD-Politiker Georg Kronawitter, Christian Ude und schließlich Dieter Reiter (alle SPD).



Baumgärtners Amtszeit als Wirtschaftsreferent und Leiter des Oktoberfests war im Februar zu Ende gegangen. Sein Nachfolger in diesen Ämtern ist der frühere Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD). (dpa)