Faschingszug nach Anschlag in München abgesagt

Nach dem tödlichen Anschlag in München haben die Veranstalter einen für Sonntag geplanten Faschingszug durch die Innenstadt abgesagt. "Uns ist einfach derzeit nicht nach Feiern zumute!", teilte der Verein Gesellige Vereinigung der Turmfalken, in der Stadt bekannt als "Damische Ritter", mit. "Die ganze Stadt trauert." Zuerst hatten "Münchner Merkur" und "tz" über die Absage berichtet.



Die Stadt München teilte mit, die Entscheidung sei "in enger Abstimmung" mit den Sicherheitsbehörden und der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla als Kooperationspartnerin erfolgt. Ein Faschingszug sei "zwar möglich", könne "unter den gegebenen Umständen aber nicht fröhlich und unbeschwert veranstaltet werden". Die Narrhalla teilte mit, die Absage sei "unser tiefer Ausdruck des Respekts gegenüber den Opfern des Anschlags vom vergangenen Donnerstag".



"Die unzähligen Stunden in der Vorbereitungsarbeit, die zwei Vereinsmitglieder über mehr ein halbes Jahr beschäftigt hat, ist aber nicht umsonst gewesen", heißt es in der Mitteilung des Faschingsvereins weiter. "Wir bedauern zutiefst diese Botschaft verkünden zu müssen, hoffen aber zugleich auf einen friedlichen, fröhlichen und damit damischen Fasching 2026." (dpa)