Der Freistaat Bayern stellt für Bauvorhaben an 30 bayerischen Krankenhäusern noch in diesem Jahr 73 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilten Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) in München mit. Es handele sich um Mittel aus dem Jahreskrankenhausbauprogramm 2026, die bisher nicht abgerufen worden seien und nun auf Bauprojekte verteilt würden, die zusätzlichen Förderbedarf angemeldet hätten.



Das Geld verteilt sich auf Bauvorhaben in allen sieben Regierungsbezirken. Zu den größten Profiteuren gehören das Klinikum Bogenhausen in München, das Kreiskrankenhaus Eggenfelden, die Regio-Kliniken Landshut und die Arberlandklinik Viechtach. (dpa)

