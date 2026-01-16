Kommunales

Eine Silvesterparty im Nobelskiort Crans-Montana endet in einer Tragödie mit 40 Toten. (Foto: picture alliance/KEYSTONE, JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

16.01.2026

Gefährlicher Bürokratieabbau?

BSZ-Anfragen zeigen: Die Kontrolldichte beim Brandschutz im Freistaat ist ein Flickenteppich

Es war eine der schrecklichsten Brandkatastrophen seit Jahrzehnten: 40 Menschen starben in der Silvesternacht im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana qualvoll. Mutmaßlich setzten laut Ermittlern Wunderkerzen eine Schaumstoffdecke einer Bar in Brand. Für Entsetzen sorgt nicht nur die offensichtliche Leichtfertigkeit von Personal und Betreiber – auch die zuständigen Kontrollbehörden gerieten in die Kritik. Denn im Kanton Wallis, zu dem Crans-Montana gehört, müssen Bars und Clubs jährlich auf Brandschutzmängel kontrolliert werden. Doch dies geschah seit 2019 nicht mehr.

In der Schweiz ist der Brandschutz regional unterschiedlich geregelt – während Behörden in manchen Kantonen jährlich prüfen, gelten in anderen Regionen mehrjährige oder gar keine Fristen. Auch in Deutschland sind zeitliche Abstände und Intensität der Begehungen nicht einheitlich festgelegt. Das Saarland etwa peilt Begehungen alle drei Jahre an. Im Freistaat obliegt die Feuerbeschau den Gemeinden, teilt das bayerische Innenministerium mit.

Rechtsgrundlage für die Intensität der Kontrollen sind die Verordnung über die Feuerbeschau (FBV) sowie die Versammlungsstättenverordnung (VStättV). Die Kommunen sollten „nach pflichtgemäßem Ermessen über die Durchführung der Feuerbeschau entscheiden“, sagt eine Ministeriumssprecherin. Eine Kontrolle sei durchzuführen, „wenn konkrete Anhaltspunkte für gefährliche Zustände vorliegen“. 

Brandschutz massiv gelockert

Im Rahmen einer Reform hat Bayern den Brandschutz im vergangenen Jahr massiv gelockert. Seither sind für viele kleinere Gastrobetriebe anders als etwa für große Versammlungsstätten keine regelmäßigen Kontrollen mehr vorgesehen. Für jene Betriebe, die noch immer auch verdachtsunabhängig kontrolliert werden können, wie Großraumdiscos, sieht der Gesetzgeber keine Mindestfrist vor. In Versammlungsstätten mit Kapazitäten von mehr als 200 Personen und in Gaststätten in Ober- oder Kellergeschossen mit mehr als 60 Gästen können die Städte und Gemeinden in regelmäßigen Intervallen kontrollieren, müssen dies jedoch nicht tun.

Theoretisch kann eine Behörde einen Club mit Hunderten Gästen viele Jahre nicht einer einzigen Feuerbeschau unterziehen – außer es gibt konkrete Anhaltspunkte für Gefahren. Zumindest Großstädte führen jedoch in den größeren Clubs und Discos regelmäßig Brandschutzkontrollen durch. Das zeigen BSZ-Anfragen. Eine Sprecherin des Münchner Kreisverwaltungsreferats sagt, für Versammlungsstätten mit Kapazitäten von mehr als 200 Personen und in Gaststätten in Ober- oder Kellergeschossen mit mehr als 60 Gästen würden in der Landeshauptstadt „Überprüfungsintervalle durch die Feuerbeschau von drei Jahren angestrebt“. Diese finden statt, wenn die Clubs und Bars geschlossen sind. Ergänzend rücken Mitarbeiter der Behörden 15-mal pro Quartal aus, um sich für einen besseren Brandschutz ins Nachtleben zu stürzen – so zumindest der Zielwert, den sich die Stadt selbst setzt. Sollten „gravierende Mängel festgestellt werden“, werde der Betrieb sofort untersagt, sagt eine Sprecherin: „Dies kommt in der Regel aber kaum vor.“

Die Stadt Erlangen hält sich beim Brandschutz für Clubs und Bars laut einem Sprecher an einen „Leitfaden der Landeshauptstadt München als Bezug und führt die Überprüfungen in einem Turnus von drei Jahren durch“. Eine Feuerbeschau findet auch in der Studentenstadt nicht in jeder Gaststätte statt. „Die meisten Mängel werden bei der Prüfung der notwendigen Rettungswege und der Feuerlöscher festgestellt“, so der Sprecher.

Regensburg: Alle sechs Jahre eine Feuerbeschau

Eine Sprecherin der Stadt Regensburg sagt: „Bei erdgeschossigen Gaststätten mit mehr als 100 Besucherplätzen und Gaststätten in Keller- oder Obergeschossen mit mehr als 60 Besucherplätzen ist vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz alle sechs Jahre eine Feuerbeschau durchzuführen.“ Auch Augsburg setzt auf regelmäßige Kontrollen. Ein Sprecher der Fuggerstadt teilt mit: „Spezielle Brandschutzkontrollen in Form von Feuerbeschauen“ würden mindestens alle fünf Jahre stattfinden. Auch bei Anhaltspunkten für Gefahren werden die Behörden in beiden Städten aktiv. In Augsburg gibt es wie in vielen anderen Städten regelmäßige Begehungen von Clubs seitens des Ordnungsamts.

Nach Angaben der Stadt Ingolstadt werden dort Gaststätten „regelmäßig auf Brandschutz geprüft“. Ein Sprecher betont: „Große Locations (Versammlungsstätten) mit mehr als 200 Besuchern unterliegen alle drei Jahre einer Kontrolle durch die Bauaufsichtsbehörde.“ Zusätzlich erfolgten „Feuerbeschauen in Gaststätten idealerweise alle sechs Jahre, bei denen sich die Feuerwehr beteiligt“.

Der Landkreis München verweist drauf, dass für kleinere Gaststätten zwar keine spezielle Kontrollpflicht vorgeschrieben ist – sie würden „aber der allgemeinen Bauaufsicht unterliegen, die stichprobenhaft und in der Regel anlassbezogen agiert“. Eine Sprecherin sagt: „Im Rahmen der Kontrollen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder diverse Beanstandungen.“ Schwerwiegende Mängel, die zu einer Schließung führen, habe es in den vergangenen Jahren wie eine grobe Prüfung gab, nicht gegeben.
(Tobias Lill)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man auch Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen können?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz