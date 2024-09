Größerer Polizeieinsatz und Festnahme nach Rathaus-Randale

Ein Randalierer im Rathaus hat einen größeren Polizeieinsatz in der Bayreuther Innenstadt ausgelöst. Der 25-Jährige sei offenbar so unzufrieden mit dem Service im Verwaltungssitz gewesen, dass er Gegenstände durch den Raum warf und mit einem Taschenmesser ein Telefonkabel durchtrennte, teilte die Polizei mit.



Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes habe den Mann aufhalten wollen, als er das Rathaus verlassen wollte. Der 25-Jährige habe dem Mann daraufhin gegen das Schienbein getreten. Der Randalierer sei durch die Innenstadt geflüchtet, woraufhin die Polizei mit mehreren Streifen nach ihm gesucht habe. Zwischenzeitlich riefen die Beamten die Bevölkerung auf, den Bereich um den zentralen Busbahnhof und den Hauptbahnhof zu meiden.



Streifenpolizisten hätten den 25-Jährigen schließlich festgenommen und sein Taschenmesser sichergestellt. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei mit. Weil der 25-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sei, werde darüber entschieden, ob er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. (Frederick Mersi, dpa)