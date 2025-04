Häufung rechtsextremer Schmierereien in Bayreuth

In Bayreuth kommt es nach Angaben der Stadt zu einer Häufung von Schmierereien und Aufklebern mit rechtsextremen und politischen Inhalten. Grundsätzlich sei das ganze Stadtgebiet betroffen, vor allem treffe es aber Unterführungen, teilte ein Sprecher mit.



In Bayreuth dürfe kein Platz sein für Hass und Rassismus, forderte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Bayreuth sei als Festspiel- und Universitätsstadt in der ganzen Welt als offen und bunt bekannt. "Bayreuth steht für Toleranz, für Vielfalt und Demokratie."



Soweit städtisches Eigentum betroffen sei, würden sämtliche rechtsextremen Verschmutzungen zur Anzeige gebracht. Andere betroffene Eigentümer würden umgehend informiert und gebeten, die rechtsextremen Parolen rasch zu beseitigen.

(Sebastian Schlenker, dpa)