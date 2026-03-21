Hier wird es spannend: Stichwahlen in 29 Landkreisen und vielen Städten

Am Sonntag stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterposten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen holte, geht es in die Stichwahl. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal ins Rennen.

In 22 kreisfreien Städten wurde gewählt – in 17 davon brachte der erste Wahlgang aber noch keine Entscheidung über den nächsten Oberbürgermeister. Stichwahlen um die Landratsposten gibt es zudem in 29 Landkreisen. Und: In rund 250 von gut 2000 kreisangehörigen Städten und Gemeinden müssen die Oberbürgermeister oder Bürgermeister ebenfalls in der Stichwahl am Sonntag gekürt werden.

Spannend wird es in der Landeshauptstadt (Seite 9). In Nürnberg kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König von der CSU und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed – mit deutlich besseren Chancen für König. In Augsburg muss Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Florian Freund antreten. Sie hatte zwar im ersten Rennen einen deutlichen Vorsprung, aber bei Stichwahlen werden die Karten eben oftmals wieder komplett neu gemischt. Interessant wird es auch anderswo: In Erlangen, Aschaffenburg und Hof beispielsweise holten die CSU-Kandidaten im ersten Anlauf mehr Stimmen als die jeweiligen SPD-Amtsinhaber. In Bayreuth dagegen lag der CSU-Amtsinhaber in Runde eins hinter dem SPD-Kandidaten. Und auch in Schweinfurt, bisher CSU-regiert, lag der SPD-Kandidat vorn.

In Bamberg rechnen sich die Grünen gute Chancen aus, den OB zu stellen: Ihr Kandidat Jonas Glüsenkamp und Sebastian Niedermaier (SPD) gehen nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen im ersten Wahlgang in die Stichwahl.

Auch diverse Landratswahlen werden spannend: Im Landkreis Fürstenfeldbruck fordert die grüne Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel den langjährigen CSU-Landrat und Landkreistagspräsidenten Thomas Karmasin in der Stichwahl heraus: Karmasin, der seit mittlerweile 30 Jahren im Amt ist, hatte im ersten Durchgang aber 45 Prozent der Stimmen bekommen. Ebenfalls spannend: Kein AfD-Kandidat hat es irgendwo in eine Stichwahl geschafft. ( till/dpa)

