Hochzeit gerettet: Bürgermeister kommt mit dem Schneepflug

In Unterfranken wäre aufgrund des heftigen Schneefalls fast eine Hochzeit gescheitert – doch der Winterdienst der Gemeinde war rechtzeitig zur Stelle: Wie Stefan Rottmann (SPD), Bürgermeister von Schonungen (Landkreis Schweinfurt), schilderte, wollte er eigentlich am Montag zur Hochzeit des Brautpaares fahren, um sie als Standesbeamter zu trauen. Mit dem eigenen Auto war wegen des Schnees an eine Weiterfahrt nicht zu denken – also musste der Winterdienst helfen.

Ein Mitarbeiter der Kommune habe ihn quasi in letzter Sekunde mit dem Räumfahrzeug abgeholt, berichtete Rottmann. Dem BR sagte Rottmann: „Mein Kollege Detlef Nicklaus hat mich in letzter Sekunde mit dem Räumfahrzeug abgeholt, weil es mit dem eigenen Auto nicht mehr vor und zurück ging.“ In den letzten Jahren habe er mehrere hundert Paare getraut – „immer war ich pünktlich und immer haben Braut und Bräutigam am Ende auch Ja gesagt“, so der Bürgermeister.

Also ließ sich der Rathauschef auch diesmal nicht lumpen. Am Ende habe das Paar doch noch pünktlich „Ja“ zueinander sagen können. Und ein Foto in Hochzeitskleidung, mit dem Schneepflug im Hintergrund als Erinnerung, bekamen die beiden noch gratis dazu. „Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine märchenhafte Winterhochzeit, waren sich am Ende alle einig“, schwärmte Rottmann.

Da sage noch einer, die Mitarbeiter der Kommunen würden sich vor dem Außendienst scheuen. (dpa/BSZ/till)