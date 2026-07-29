Kommunales

Daniel Karmann)

29.07.2026

Höchste Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen Bayerns vor hoher bis sehr hoher Waldbrandgefahr. In Niederbayern und der Oberpfalz sind bereits Beobachtungsflüge angeordnet worden, während die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen können

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr für weite Teile Bayerns gemeldet. Mehr als zehn Messstationen zeigen für Donnerstag die höchste Gefahrenstufe. Die Bezirksregierungen von Niederbayern und der Oberpfalz haben bereits Beobachtungsflüge angeordnet.

Luftbeobachtungen sollen große Waldbrände verhindern

Auch am heutigen Mittwoch sowie am Freitag und am Samstag besteht laut DWD-Daten ein mittleres bis hohes Waldbrandrisiko im Freistaat. Um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen, sollen in Niederbayern von Mittwoch bis Freitag Luftbeobachtungen durchgeführt werden. In der Oberpfalz soll sogar bis Montag geflogen werden.

Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) mahnte wegen der hohen Waldbrandgefahr zur Vorsicht: Schon eine „kleine Unachtsamkeit“ könne aktuell „dramatische Folgen haben“. Um das Risiko für Brände zu minimieren, rufen die Bezirksregierungen dazu auf, in Waldgebieten und deren Umgebung keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Fahrzeuge sollten zudem nicht auf leicht entzündlichem Untergrund wie Wiesen oder Waldwegen geparkt werden.

Hitze wird immer heftiger – bis zu 37 Grad möglich

Insbesondere für den Süden Bayerns gilt laut DWD am Mittwoch zudem eine Hitze-Warnung: Am Westrand von Hoch Olaf über Osteuropa gelange von Südwesten zunehmend heiße Luft subtropischen Ursprungs nach Süddeutschland. Für den Nachmittag und Abend müsse in Alpennähe mit einzelnen Gewittern und Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Im Norden Bayerns bleibe es zwar heiß, Unwetter drohten hier aber nicht.

Der Mittwoch startet laut DWD vor allem in Schwaben teilweise wolkig, vereinzelt könne es auch etwas regnen. Sonst gebe es häufig Sonne. Das Thermometer klettert im Freistaat auf 31 bis 35 Grad – es ist der Beginn einer neuen Hitzewelle. Im Norden kann es sogar noch heißer werden, das Quecksilber kann hier auf bis zu 37 Grad klettern. Für die kommenden Tage muss mit weiter steigenden Temperaturen gerechnet werden. (dpa)

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