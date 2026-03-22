In Hof scheitert die SPD

Nicht immer lief es rund für die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber. So hat die bisherige Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla von der SPD in der Stichwahl ihr Amt verloren. Mit 60,1 Prozent der Stimmen setzte sich Stefan Schmalfuß von der CSU durch, wie das vorläufige Ergebnis zeigt. Bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Schmalfuß mehr Stimmen erobern können als die Amtsinhaberin.

Döhla war 2020 zur Oberbürgermeisterin gewählt worden, nach einer Amtszeit muss sie nun das Chefbüro im Rathaus der oberfränkischen Stadt wieder räumen. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,4 Prozent. (dpa)





