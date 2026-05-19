Kommunales

Das Borna-Virus wird vor allem von Feldspitzmäusen übertragen und kann beim Menschen schwere Gehirnentzündungen verursachen. Im Landkreis Regen wurde nun ein weiterer Fall registriert. (Foto: dpa/Nicolas Armer)

19.05.2026

Neue Infektion mit Borna-Virus im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen hat sich ein Mensch mit dem Borna-Virus infiziert. Es ist der vierte Fall binnen drei Monaten in Bayern. Eine Impfung gibt es nicht

Erneut ist in Bayern eine Infektion mit dem Borna-Virus registriert worden. Im Landkreis Regen ist ein 79 Jahre alter Mensch erkrankt und befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung, wie das Landratsamt mitteilte. Das Virus wird nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) vorwiegend von der Feldspitzmaus übertragen. Infektionen sind äußerst selten, verlaufen aber in der Regel lebensbedrohlich. Es gibt weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie.

Da das Virus sich nicht von Mensch zu Mensch verbreitet, besteht keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung, sagte Amtsarzt Jürgen Dachl. Wo genau sich der erkrankte Mensch angesteckt habe, sei bisher nicht ermittelt worden. Neben einer Übertragung durch direkten Kontakt zu Feldspitzmäusen, etwa durch Bissverletzungen, sei es denkbar, dass ein Mensch sich über die virushaltigen Ausscheidungen der Feldspitzmaus infiziere, so Dachl. Über den Infektions-Fall hatte zuvor der Bayerische Rundfunk berichtet.

Schwerpunkt Bayern

Bundesweit werden im Durchschnitt pro Jahr weniger als zehn Infektions-Fälle gemeldet, ein Großteil davon in Bayern. Anfang Mai gab es einen Fall in Augsburg, Ende April im Raum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu sowie im März im Landkreis Erding. Im Herbst 2025 starb im Landkreis Tirschenreuth ein Mensch an den Folgen einer Infektion, wenige Monate zuvor gab es zwei Fälle im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm.

Feldspitzmaus als Überträger

Das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) kommt in der Feldspitzmaus vor. Infizierte Tiere scheiden das Virus unter anderem über Kot, Urin, Speichel und die Haut aus, ohne selbst zu erkranken. Der Erreger ist bei Tieren seit langem bekannt. Erst 2018 wurde nachgewiesen, dass BoDV-1 auf den Menschen übertragbar ist und dabei meist tödliche Gehirnentzündungen verursacht. Die Krankheit ist seit 2020 meldepflichtig.

Lebende oder tote Feldspitzmäuse sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden. Kadaver sollten in einer verschlossenen Plastiktüte im Hausmüll entsorgt werden. Hierbei sowie bei Staub aufwirbelnden Arbeiten an Orten, an denen Feldspitzmäuse leben, sollten Gummihandschuhe, Schutzbrille und Feinstaubmaske getragen werden. Danach sollte man duschen, die Kleidung waschen und kontaminierte Flächen reinigen. (dpa)

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