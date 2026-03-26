Koalitionspoker an der Isar: Eine Fortsetzung von Grün-Rot ist wahrscheinlich

Teile der Münchner CSU sind offen für eine Koalition mit den Grünen. Der christsoziale OB-Kandidat Clemens Baumgärtner sagte kurz nach der Wahl laut SZ, er stehe „für die Veränderung“. Wenn die Grünen es damit auch ernst meinten, ließen sich Kompromisse finden. Nachdem er von Teilen der Partei Prügel einstecken musste, äußerste er sich auf BSZ-Anfrage nicht mehr zu dem Thema. Selbst in der Fraktionsspitze gibt es Vorbehalte.

Grünen-OB Dominik Krause sagte dagegen dem Spiegel: „Es ist aus meiner Sicht bei einer künftigen Rathaus-Koalition alles denkbar.“ Aus Kreisen der Grünen und SPD heißt es derweil, eine Fortsetzung des Bündnisses von Grünen, SPD und Volt sei wahrscheinlich. Die Schnittmengen bei wichtigen Themen wie Verkehr oder Wohnen seien schlicht größer. (till)