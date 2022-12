Kommunen müssen nicht mit Ablehnung der Leute rechnen

Rund 84 Prozent der Deutschen erkennen die Bedeutung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Waren – und sind auch Logistikansiedlungen gegenüber nicht negativ eingestellt. Bei der Versorgungssicherheit der Wirtschaft sind es 82 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Logistikimmobilienberaters Logivest durchgeführt hat.



Bei der Umfrage wurde auch nach der Wahrnehmung von großen Logistikansiedlungen, Lagerhallen und dafür notwendigen Verkehrsflächen am Wohnort der Befragten und in der weiteren Umgebung innerhalb des jeweiligen Bundeslands gefragt. Mit 67 Prozent nahm eine deutliche Mehrheit eine neutrale Position ein. Nur 18 beziehungsweise 15 Prozent hatten eine positive beziehungsweise eine negative Wahrnehmung. 12 Prozent der Befragten forderten eine andere Bauweise von Logistikimmobilien – wie beispielsweise niedrigere Hallen oder architektonisch anspruchsvollere Gebäude.

Hohes Verkehrsaufkommen wird häufig befürchtet





„Dieses Ergebnis hat uns überrascht“, gibt Kuno Neumeier, der Vorstandsvorsitzende von Logivest, zu. „Denn da wir vielerorts in Deutschland einen Mangel an Logistikflächen vorfinden, sprechen wir regelmäßig mit zahlreichen Kommunen über die Möglichkeiten neuer Logistikansiedlungen. Oft wird dort unter anderem angesichts der Größe oder des zusätzlichen Verkehrsaufkommens eine ablehnende Haltung der Bürger erwartet – was aber anscheinend gar nicht zutrifft.“



Damit ergibt die Umfrage aus der Sicht von Neumeier, dass die Kommunen nicht von vornherein eine Ablehnung in der Bevölkerung befürchten müssen. Die neutrale Haltung des Großteils der Bevölkerung gegenüber Logistikansiedlungen zeige, so der Vorstandsvorsitzende, dass bei konkreten Ansiedlungsvorhaben das individuelle Konzept und eine transparente Kommunikation entscheidend für die lokale Akzeptanz sei. (BSZ)