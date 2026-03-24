Kommunales

Münchens künftiger OB: Dominik Krause (Grüne). (Foto: dpa)

24.03.2026

Grünen-OB: Krause leitet erstes Münchner Stadrats-Plenum nach Stichwahl

Dominik Krause übernimmt als designierter Münchner OB die Leitung der Stadtratssitzung - sein Vorgänger Reiter bleibt nach der Wahlniederlage krankgeschrieben und öffentlich unsichtbar

Der Grünen-Politiker Dominik Krause (Grüne) wird am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) erstmals in neuer Funktion als designierter Oberbürgermeister von München die Vollversammlung des Stadtrats leiten. Der 35-Jährige vertritt OB Dieter Reiter (SPD), der noch bis Ende April im Amt ist, seit seiner Niederlage bei der Stichwahl aber "bis auf weiteres" krankgeschrieben ist, wie es hieß. Reiter konnte nur 43,6 Prozent der Stimmen für sich verbuchen, während Krause mit 56,4 Prozent siegte. 

Offizieller Rathauschef ab Mai 

Krause soll die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters offiziell zum 1. Mai übernehmen. Dann sei auch der Einzug in die entsprechenden Büros geplant sowie der organisatorische Übergang, sagte ein Stadtsprecher. Offiziell ins Amt eingeführt wird der Grünen-Politiker am 11. Mai.

Die Vertretung Reiters ist für Krause nicht neu. Nach dem ersten Wahlgang am 8. März hatte der OB schon Urlaub genommen, um Zeit für den Wahlkampf zu haben. Krause sprang für den 67-Jährigen ein, leitete Sitzungen und kümmerte sich um Verwaltungsangelegenheiten. Seinen eigenen Kampf um die Gunst der Wählerinnen und Wähler führte der 35-Jährige außerhalb seiner Dienstzeiten. (dpa/BSZ)
 

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