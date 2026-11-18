Zum Jahreswechsel treten Änderungen im Umsatzsteuerrecht in Kraft. Medien berichten, dies treffe auch Vereine. Unter Ehrenamtlern war zuletzt deshalb die Angst vor zusätzlichen finanziellen Belastungen groß - schließlich sind Feiern und Turniere oft eine wichtige Einnahmequelle.

„Kein Grund zur Sorge beim gelegentlichen Kuchen- oder Getränkeverkauf auf dem heimischen Feuerwehrfest: Für bayerische Kommunen entsteht dadurch auch künftig nicht automatisch eine Umsatzsteuerpflicht", versichert nun Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Bayern habe frühzeitig praxistaugliche Lösungen geschaffen, damit solche Veranstaltungen weiterhin unkompliziert möglich sind – ohne unnötige Bürokratie und zusätzliche steuerliche Belastungen. "Für unsere Vereine bleibt alles beim Alten: Die zum 1. Januar 2027 neu gefassten Umsatzsteuerregeln für die öffentliche Hand betreffen Sport- und Feuerwehrvereine nicht", so der Minister.



Für Vereinsveranstaltungen würden weiterhin die bisherigen Regeln gelten. Vereine, die die Kleinunternehmerregelung nutzen, müssten auf die davon erfassten Umsätze keine Umsatzsteuer erheben. "Ehrenamt und Vereinsarbeit sind tragende Säulen unseres Zusammenlebens in Bayern. Wer sich mit Zeit und viel Herzblut für die Gemeinschaft einsetzt, verdient verlässliche Rahmenbedingungen und unsere Unterstützung“, so Füracker.

Umsetzung europäischer Regelungen

Zum 1. Januar 2027 wird die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand bundesweit neu geregelt. Damit werden europäische Vorgaben umgesetzt und transparente Wettbewerbsbedingungen zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen geschaffen. Die Neuregelung trat bereits zum 1. Januar 2016 in Kraft und wurde mit einer großzügigen Übergangsregelung versehen, die mehrmals, zuletzt bis zum 1. Januar 2027, verlängert wurde.

Bei seltenen, ausschließlich internen Verkäufen – etwa bei einer Feier für Angehörige einer kommunalen Feuerwehr – fällt weiterhin keine Umsatzsteuer an. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen, etwa einem Tag der offenen Tür, ist nicht automatisch die Kommune für die Verkäufe verantwortlich: Tritt dabei eine eigene Gruppe von Personen auf, die von Veranstaltung zu Veranstaltung wechselt, sind die Einnahmen nicht der Kommune zuzurechnen und es fällt auch keine Umsatzsteuer an. Bleibt der Personenkreis gleich, fällt ebenfalls keine Umsatzsteuer an, wenn dessen jährliche Umsätze 25.000 Euro nicht überschreiten.

Kritik seitens der AfD

Der "BR" hatte in dieser Woche über die neue Umsatzsteuerregel für Kommunen berichtet und auf "BR24" geschrieben: "Bei manch einem Gemeindefest käme beim Verkauf von Grillwürstl und Bier noch die Mehrwertsteuer dazu."

Franz Bergmüller, tourismuspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag, hatte am Montag in einer Pressemitteilung harsche Kritik an der Reform geübt. Wenn ab Januar das Umsatzsteuergesetz verpflichtend für alle Kommunen sei, könne damit "auch der Verkauf von Bratwurst, Getränken und Kuchen auf Festen der Freiwilligen Feuerwehren umsatzsteuerpflichtig werden, denn die Feuerwehr gilt steuerrechtlich als Einrichtung der Gemeinde". Aus Sicht Bergmüllers wäre dies "Bürokratie-Irrsinn". Für ihn ist klar: „Unsere Feuerwehrleute rücken bei Tag und Nacht aus – und sollen künftig beim Feuerwehrfest für jede Bratwurst die Umsatzsteuer ausrechnen. Wer verkauft, Gemeinde oder Verein? 7 oder 19 Prozent? Greift die Umsatzgrenze der gesamten Gemeinde?." Doch ehrenamtliche Feuerwehrleute seien keine Steuerbuchhalter.

Ihm zufolge sind die Folgen sind schon sichtbar: "In Moorrege in Schleswig-Holstein hat die Feuerwehr beim Osterfeuer 2026 auf den Verkauf von Bratwurst und Bier verzichtet. Damit fehlt das Geld für Jugendfeuerwehr, Ausrüstung und Kameradschaft." (till/rs)