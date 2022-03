Landkreis Donau-Ries nimmt keine Flüchtlinge mehr auf

Der Landkreis Donau-Ries will bis auf Weiteres keine Flüchtlinge aus der Ukraine mehr aufnehmen – zumindest nicht unter den aktuellen Bedingungen. Das teilte das Landratsamt mit. Der Grund: Erneut haben Helfer vergebens auf ankommende Busse gewartet.



Bei allem Verständnis für die Situation geschehe dies zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ehrenamtlichen Helfer, so Landrat Stefan Rößle (CSU) in einer Mitteilung an das bayerische Innenministerium.

Der Grund für die Ablehnung ist, dass mehrfach Busse mit Flüchtlingen angekündigt wurden, die dann doch nicht kamen. So seien am Dienstagabend zwei Busse mit 100 Geflüchteten angekündigt gewesen. Später sei die Nachricht gekommen, es werde 22 Uhr und nur ein Bus komme. Da saßen dann nur elf Flüchtlinge drin.

Menschen in Not verteilt das Bundesammt für Güterverkehr



Das habe erneut für Frust bei den rund 50 bereitstehenden haupt- und ehrenamtlichen Helfern gesorgt. Darüber hinaus musste vorbereitetes Essen entsorgt werden. Bereits am Freitag waren statt, wie angekündigt, keine 150 Flüchtlingen sondern nur 50 im Landkreis angekommen.

Mit der Verteilung der Flüchtlinge wurde das Bundesamt für Güterverkehr beauftragt. Das Amt trat die Durchführung wiederum an die Deutsche Bahn ab, die ihrerseits Subunternehmen orderte. Und deren Busfahrer seien nicht in der Lage, verlässliche Informationen an die Kreisverwaltungsbehörden zu geben, so der Landrat. (BSZ)