Landwirtschaft dem Klima anpassen

Wie kann die Landwirtschaft auf veränderte Klimabedingungen reagieren? Wie kann man trockene Böden bestmöglich bewirtschaften? Die Beantwortung dieser Fragen wird immer wichtiger, weil der Klimawandel auch die Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Rund 300 Landwirt*innen waren Anfang April dieses Jahres nach Bayreuth in die Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken gekommen, um sich mit diesem Thema beim Aktionstag Klimaangepasste Landwirtschaft intensiv zu beschäftigen.



„Vier der letzten fünf Jahre in Oberfranken waren ausgeprägte Trockenjahre, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, auf die Trockenheit zu reagieren, zum Beispiel mit angepasster Technik oder mit Verfahren, die die Wasserspeicherfähigkeit der Böden erhöhen“, sagt Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm beim Besuch des Aktionstags. „Wir möchten mit unseren Landwirtschaftlichen Lehranstalten Impulsgeber sein und Lösungswege aufzeigen.“ Mit Henry Schramm zusammen begrüßte auch Martin Schöffel, agrarpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, die Besucher*innen.



Um die aktuelle Lage genau zu analysieren, warf Christoph Thomas, Professor an der Universität Bayreuth, einen Blick auf das Klima und dessen Entwicklung in Oberfranken. Dabei wurde deutlich, dass sich die Niederschlagsmengen in der Jahressumme nicht wesentlich verändert haben – nur die Verteilung sei „komplett durcheinander geraten“. Es gebe einerseits mehr Dürreperioden und andererseits mehr Starkregenereignisse. „Zudem braucht es für eine Dürre auch keinen ausbleibenden Regen“, so der Wissenschaftler. „Allein steigende Durchschnittstemperaturen reichen aus zur Steigerung der Verdunstung.“ Und so werden die Landwirt*innen in Oberfranken in Zukunft mit trockeneren Böden umgehen müssen. Florian Ebertseder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft erläuterte in seinem Vortrag den Einfluss der Bewirtschaftungsweise auf den Boden als Basis für den landwirtschaftlichen Pflanzenbau und das Bodenleben. Zudem zeigte er die Bedeutung von Zwischenfrüchten auf.

Niederschlagsmengen anders verteilt als früher



Sebastian Thiem, Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, ergänzte: „Ziel bei großer Trockenheit sei immer, das Wasserspeichervermögen des Bodens zu erhöhen, zum Beispiel durch eine Bodenbearbeitung, die die Verdunstung reduziert. Flachschneidende Bodenbearbeitungsgeräte würden beispielsweise den unteren Boden bis zur Aussaat in Ruhe lassen.“ Eine Mulchschicht, die bei Zwischenfruchtanbau auf dem Boden liegen gelassen würde, könne die Feuchtigkeit erhöhen. Thiem gab zudem Tipps, wie die Landwirte bestehende Technik im Betrieb an die neuen Herausforderungen anpassen könnten.



Ein weiteres wichtiges Thema des Aktionstags war die Pflanzenzüchtung, die in Zukunft auch einen stärkeren Fokus auf die Trockentoleranz der Pflanzen legen sollte. Referent Peter Doleschel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft warf in seinem Vortrag einen Blick auf den aktuellen Stand der Züchtungsmethoden und die Grenzen der Pflanzenzucht. Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden des Aktionstags in einer mehrstündigen Praxisvorführung insgesamt 28 Lösungen der Landtechnikhersteller für den Umgang mit den veränderten Klimabedingungen unter die Lupe nehmen. Zunächst wurden Maschinen zur ultraflachen und wassersparenden Bodenbearbeitung vorgeführt, danach folgte innovative Aussaattechnik in verschiedenen Varianten. (Sabine Heid)



Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil 1





Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil 2