Markus Lewe (CDU) ist neuer Präsident des Deutschen Städtetags

Der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe (CDU), ist neuer Präsident des Deutschen Städtetages. Am Schlusstag der Hauptversammlung in Erfurt wählten die Delegierten Lewe in das höchste Amt des kommunalen Spitzenverbandes. Zum Vizepräsidenten gewählt wurde der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der seit Juni 2019 das Präsidenten­amt innehatte und turnusmäßig abgibt. Der Deutsche Städtetag umfasst alle kreisfreien und die meisten kreisangehörigen Städte vertritt. In ihm haben sich rund 3200 Kommunen mit fast 53 Millionen Einwohner*innen zusammengeschlossen. Darüber hinaus gibt es noch den Deutschen Städte- und Gemeindebund.

Der 56-jährige Markus Lewe ist seit 2009 Oberbürgermeister von Münster, im Herbst 2020 gewann er dort zum dritten Mal die Direktwahl. Für ihn wird es die zweite Amtszeit; er stand bereits von Januar 2018 bis Juni 2019 als Präsident an der Spitze des Deutschen Städtetages. Seitdem war er Vizepräsident. Er gehört dem Präsidium des Spitzenverbandes seit 2013 an. Burkhard Jung ist seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und gehört dem Präsidium des Deutschen Städtetages seit 2007 an. Seit 2013 war er bereits einer der stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Städtetages. Dem neunköpfigen Präsidium gehört auch Markus Pannermayr (CSU) an. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Städtetags und OB von Straubing. Mit Ausnahme der AfD sind im Präsidum alle Bundestagsparteien vertreten; einige Mitglieder*innen sind parteifrei. (APL)