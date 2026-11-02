Kommunales

Künftig könnte auf der Wiesn Bier von mehr als den bislang sechs zugelassenen Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden. (Foto: dpa/Felix Hörhager)

02.11.2026

Mehr Bier für die Wiesn: Stadt prüft Öffnung für Brauereien

München prüft neue Zulassungskriterien für Brauereien auf dem Oktoberfest. Eine Öffnung für zusätzliche Anbieter wie Giesinger Bräu ist politisch gewollt, beschlossen ist sie aber noch nicht

Mehr Bier fürs Oktoberfest: Auf der Wiesn könnte künftig auch Bier zusätzlicher Münchner Brauereien ausgeschenkt werden. Die Stadtverwaltung überprüft derzeit die Kriterien für die Zulassung, wie das zuständige Wirtschaftsreferat mitteilte. Im Stadtrat gibt es Bestrebungen, den Weg für neue Anbieter zu ebnen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Besonders die Giesinger Brauerei bemüht sich seit Jahren um einen Platz auf der Wiesn. Als mögliche Bewerberin gilt auch die Brauerei Münchner Kindl. Seit Jahrzehnten liegt die Belieferung der Wiesn-Zelte in der Hand von sechs angestammten Brauereien.

Offenheit für andere Brauereien im Koalitionsvertrag festgeschrieben

Neu ist die Offenheit für ein neues Bier nicht: Im Koalitionsvertrag hat die Rathauskoalition aus Grünen, SPD und FDP/Freien Wählern bereits vereinbart, weitere Münchner Brauereien grundsätzlich zuzulassen. „Die Wiesn muss ihren Charakter als münchnerisch-bayerisches Traditionsvolksfest behalten. Dort soll nur Münchner Bier ausgeschenkt werden, wobei wir offen sind für weitere Münchner Brauereien“, heißt es darin.

Die Mango-Koalition arbeite nun daran, den Weg dafür zu ebnen, teilte die Fraktion Die Grünen – Rosa Liste mit. Die genauen Abstimmungen dazu liefen derzeit noch, es gebe noch keine fertige politische Initiative dazu. Zunächst solle sie innerhalb der Koalition abgestimmt werden.

„Wir Grüne haben uns schon seit Langem offen dafür gezeigt, den Kreis der Brauereien, die auf dem Oktoberfest ausschenken dürfen, zu erweitern“, sagt die grüne Wiesn-Stadträtin Anja Berger. „Wichtig war uns dabei immer, dass es sich dabei um Münchner Brauereien handelt.“

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hatte bereits nach seiner Wahl Offenheit signalisiert, weitere Münchner Brauereien auf dem Oktoberfest zuzulassen.

Entwurf: Stadt soll transparente Kriterien erarbeiten

Dem Vernehmen nach gibt es nun einen Entwurf für einen Antrag an das Wirtschaftsreferat, transparente und rechtssichere Kriterien für die mögliche Zulassung zu erarbeiten. Die konkrete Ausarbeitung nach einem solchen Antrag wäre dann Sache der Verwaltung.

Debattiert worden war in der Vergangenheit unter anderem darüber, ob andere Brauereien genug Bier für die zwei Festwochen liefern könnten. Das könnte also womöglich ein Kriterium werden. Giesinger Bräu hatte stets betont, das sei darstellbar. Immerhin, die Wiesngäste kommen mit erheblichem Durst: Insgesamt wurden heuer auf dem Volksfest 6,7 Millionen Maß Bier getrunken.

Giesinger Bräu lobt erste Schritte

„Wir begrüßen, dass nachvollziehbare, transparente und rechtssichere Kriterien entwickelt werden sollen, die die Zulassung von neuen Brauereien auf dem Oktoberfest regeln“, teilte Giesinger Bräu mit Blick auf die Schritte in Stadtrat und Verwaltung mit. „Dies war eine unserer zentralen Forderungen in den vergangenen Jahren.“

Es sei sehr erfreulich, dass nun das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Münchner Stadtregierung in Angriff genommen werde, hieß es weiter. „Wichtig ist, dass diese zu entwickelnden Kriterien für junge Brauereien auch erreichbar bleiben und nicht den Status quo der etablierten Oktoberfest-Brauereien zementieren. Wir würden uns daher wünschen, in den Prozess der Entwicklung von fairen Rahmenbedingungen einbezogen zu werden.“

Vielleicht auch neue Brauereifestzelte?

Die Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ hatte berichtet, dass es auch darum gehen könnte, neue Brauereifestzelte zuzulassen. Anlass für die Pläne zur Neuordnung sei zu einem Teil die Klage des Ex-Wiesnwirts Alexander Egger gewesen. Er hatte das Zulassungsverfahren für die Bierzelte infrage gestellt, vor Gericht aber verloren.

Verwaltung prüft Zulassungskriterien

Das Wirtschaftsreferat erläuterte, nach den vergangenen gerichtlichen Verfahren prüfe die Verwaltung die Zulassungskriterien für Brauereien auf dem Oktoberfest. Die Ergebnisse sollten den Mitgliedern des interfraktionellen Arbeitskreises Oktoberfest vorgestellt werden. Sobald die interne Abstimmung abgeschlossen sei, müsse der Stadtrat entscheiden. Der Prozess werde deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bislang wird auf dem Oktoberfest Bier von sechs Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt: Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten und Hofbräu München. Die geltenden Betriebsvorschriften sehen Münchner Bier von „leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien“ vor.

Giesinger will seit Jahren auf die Wiesn

Die Giesinger Brauerei bemüht sich seit Jahren darum, ihr Bier auf dem Oktoberfest ausschenken zu dürfen. Brauereichef Steffen Marx will es auch über einen Bürgerentscheid versuchen, derzeit läuft noch die Unterschriftensammlung. Rund 22.000 von benötigten etwa 33.000 lägen bereits vor, sagte ein Sprecher. Giesinger braut seit einigen Jahren ein eigenes Festbier, hatte sich bisher aber wegen der Vorgaben in den Betriebsvorschriften nicht bei der Stadt für die Wiesn beworben.

Selbst wenn die Stadt nun schnell neue Kriterien beschließen würde: Für das nächste Oktoberfest würde es wohl bei den angestammten Brauereien bleiben. Mindestens 18 Monate brauche man für eine Vorbereitung auf die Wiesn, heißt es bei den Giesingern. Die Brauerei war 2006 gegründet worden und darf seit 2021 Münchner Bier herstellen. Das bedeutet unter anderem, dass dafür Wasser aus einem Münchner Tiefbrunnen verwendet und im Münchner Stadtgebiet gebraut wird. (dpa/lby)

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