Mehr Mobilitäts-Angebote

In Reih und Glied aufgestellt waren rechtzeitig zum Fahrplanwechsel mehr als 20 Fahrzeuge der MVV-Busflotte auf dem Betriebshof des Verkehrsunternehmens Busverkehr Südbayern in Germering, die für ihren Einsatz zu noch mehr Mobilitäts-Angeboten in der großen Kreisstadt und darüber hinaus bereit sind.

Seit kurzem gibt es in der Stadt Germering ein erheblich ausgebautes Mobilitäts-Angebot mit vielen neuen und überplanten Linien. Das bedeutet eine Steigerung von rund 40 Prozent im ÖPNV vor Ort. Die Linien 157, 859, 860 und 885 kamen neu hinzu. Die Linien 851, 857 und 858 wurden in ihrem Verlauf optimiert und die Linie 856 in die MVG-StadtBus-Linie 157 integriert. Die Linie X845 erhält die neue Bezeichnung X850.

Dieses neue Angebot wird vom Landkreis Fürstenfeldbruck als Aufgabenträger des ÖPNV und der Stadt Germering sowie den beteiligten Verkehrsunternehmen und der MVV GmbH zur Verfügung gestellt. (apl)