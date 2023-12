Mehr Verständnis für die Arbeit des Winterdienstes

Wegen seiner unmittelbaren Auswirkungen auf Verkehr, Wirtschaft und Umwelt, steht der kommunale Winterdienst jedes Jahr im Blickfeld der Öffentlichkeit. Bei Schneefällen und Glätteereignissen wird häufig ein intensiverer Winterdienst gefordert. Am Ende des Winters werden allerdings auch Kosten und Aufwand kritisch hinterfragt – wohingegen im Sommer darüber diskutiert wird, ob Winterdienst angesichts der Klimaveränderungen überhaupt noch erforderlich ist.

Das beste Mittel, um hier Transparenz herzustellen und um Beschwerden der Bürger*innen frühzeitig zu begegnen, ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Wie man eine solche umsetzen kann, darüber informiert die neue digitale Informationsschrift des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) mit dem Titel Öffentlichkeitsarbeit im Winterdienst – Der Winter kann kommen!.



Die Infoschrift enthält dabei keine sogenannten Musterlösungen, sondern Hinweise und Empfehlungen, was bei der Öffentlichkeitsarbeit im Winterdienst zu beachten ist. Die beigefügten Beispiele aus den kommunalen Unternehmen sollen als Inspiration dienen und Anregungen liefern für einen vielfältigen Mix in der Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Infoschrift sollen Kommunen und Stadtwerke in die Lage versetzt werden, der Bevölkerung beispielsweise Tätigkeiten und Dienstleistungen, aber auch die mitunter nicht bekannten Zuständigkeiten für die einzelnen Flächen näher zu bringen. Gleichzeitig zeigt die Infoschrift Möglichkeiten auf, wie man Problemstellungen erläutern, über neue Lösungsansätze informieren und um Verständnis für die Herausforderungen des Winterdienstes werben kann. (BSZ)