Kommunales

Ursula Mayer hat mit acht Enkeln und diversen Ehrenämtern genug zu tun – eigentlich. (Foto: dpa, Claus Schunk)

17.04.2026

Mit Sohn im Gemeinderat: Wenn Politik Familiensache ist

Ursula Mayer (CSU) war 18 Jahre lang Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn und gestaltet gemeinsam mit ihrem Sohn die Geschicke der Gemeinde

Ursula Mayer (70) hatte der Kommunalpolitik abgeschworen – doch nach sechs Jahren Pause kehrt die Ex-Bürgermeisterin in den Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei München zurück. Auch etwas anderes macht ihre Wiederwahl vom letzten Listenplatz aus besonders: Sie sitzt künftig neben ihrem Sohn in dem Gremium. 

Im Garten von Ursula Mayer hat „Gockolo“ das Sagen – der älteste dreier Hähne, die dort nebst sechs Hennen ein friedlich-fröhliches Hühnerdasein fristen. „Er lässt es nicht zu, dass die Jungen schreien“, sagt die ehemalige Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München, bevor sie mit einer Handschaufel einen Schwung Körner in Richtung des Federviehs schleudert. „Das macht den Gockolo nämlich ganz wild.“

Verwandte dürfen seit Reform in denselben Rat

Der Älteste sagt, wo’s langgeht: Wer von dieser Hackordnung im Mayer’schen Garten mal eben eine Parallele zur aktuellen Gemeindepolitik in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zieht, der geht vermutlich einen Schritt zu weit. Und doch hat bei der jüngsten Kommunalwahl vor allem eine nicht mehr ganz junge Frau für Schlagzeilen gesorgt, die einst jahrelang die Geschicke im Ort lenkte, ehe sie sich 2020 zurückzog – endgültig, wie sie damals betonte.

Die Rede ist natürlich von Ursula Mayer, 70-jährige Hühnerbesitzerin und CSU-Mitglied seit 1974, überdies von 1990 bis 2002 Gemeinderätin und anschließend bis 2020 Bürgermeisterin in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Entgegen ihrer früheren Ankündigung hat sie sich bei der Kommunalwahl als Kandidatin aufstellen lassen – auf dem hintersten Listenplatz ihrer Partei. Von dort wurde die Ex-Rathauschefin bis auf Position sieben nach vorne gehäufelt, was angesichts von neun Sitzen für die CSU bedeutet: Mayer kehrt im Mai in den Gemeinderat zurück, als Altbürgermeisterin und obendrein Seite an Seite mit ihrem Sohn.

Dabei versicherte sie kurz vor ihrem Abschied 2020 noch in einem Interview, dass sie „sicher nicht mehr“ in den Gemeinderat gehen werde. Darauf angesprochen an ihrem Esstisch, umgeben von Familienfotos und Kinderbildern an den Wänden, lächelt Ursula Mayer und sagt: „Da halte ich’s wie Adenauer: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ Wobei sie niemals erwartet habe, dass sie das Feld bei der Kommunalwahl derart von hinten aufrollen würde. „Ich hatte damit gerechnet, vielleicht zehn Plätze nach vorne zu kommen“, sagt Mayer. „Aber nicht auf Platz sieben!“

Als das Ergebnis feststand, habe sie kurzzeitig gegrübelt, ob sie wirklich in die Kommunalpolitik zurückkehren wolle. „Ich habe mich ja sechs Jahre ganz rausgehalten und bewusst zurückgezogen.“ Doch nun freue sie sich auf die neue alte Aufgabe und sei „vor allem neugierig“, sagt Mayer. Zudem sei es ihr wichtig, dass in der künftigen CSU-Fraktion „auch die Frauen repräsentiert sind“ – wobei der Plural an dieser Stelle fehl am Platz ist. Denn außer der Altbürgermeisterin wird die Partei acht Männer in das Gremium entsenden.

Die Rolle als einzige oder erste Frau kennt Mayer indes zur Genüge. Schon während ihres Studiums der Forstwissenschaften seien sie zu zweit unter 70 Männern gewesen, sagt sie. Damals war die junge Frau aus Straßlach-Dingharting bereits CSU-Mitglied – ebenso wie ihr späterer Ehemann Martin Mayer, den sie bei einer Radl-Rallye der Jungen Union kennenlernte.

Der Siegertsbrunner zog kurz vor der Hochzeit 1978 in den Landtag und 1990 in den Bundestag ein. „Ich war in dieser Zeit fast eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern“, sagt Ursula Mayer. Zur Kommunalpolitik sei sie erst 1990 gekommen, angeworben vom damaligen Bürgermeister Wilhelm Reitmeier. Dessen Posten im Rathaus übernahm sie 2002, als erste Frau überhaupt in der Gemeinde.

Unter Langeweile habe sie nach ihrem Rückzug aus dem Rathaus nicht gelitten, sagt Mayer. Als Vorsitzende von Siedlerverein und Hospizkreis ist sie ebenso engagiert wie im Kreistag, dem sie seit 1996 und auch in der nächsten Legislaturperiode angehört, nachdem sie bei dieser Wahl ebenfalls nach vorne gehäufelt wurde. Hinzu komme die Arbeit im Garten, natürlich ihre Hühner und allen voran die „Omadienste“ bei acht Enkeln und vier Kindern.

Eines davon, Quirin Mayer, wird im Gemeinderat künftig ihr Fraktionskollege sein. Von einem Mutter-Sohn-Gespann will die Ex-Bürgermeisterin jedoch nichts wissen: „Politik ist Politik, und privat ist privat.“ Ohnehin seien ihr Sohn und sie bisweilen verschiedener Meinung – „aber das ist auch ganz normal bei jungen und alten Leuten“, findet die 70-Jährige.

Nach einer Reform ist es seit den 2000er-Jahren problemlos möglich, dass Mitglieder derselben Familie gemeinsam in einem Stadt- oder Gemeinderat einer bayerischen Kommune sitzen. Noch bei der bayerischen Kommunalwahl 2002 galt die Regelung, dass in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern Eheleute oder Kinder mit ihren Eltern nicht im selben Gemeinderat vertreten sein durften. Damit wollte man gerade in kleineren Gemeinden erst gar nicht den Verdacht einer Vetternwirtschaft aufkommen lassen. 

Gar nicht einmal so selten kommt es seither zu dieser Konstellation – in der vergangenen Legislaturperiode war dies unter anderem in Walpertskirchen im Landkreis Erding und in Emersacker im Landkreis Augsburg der Fall. Besonders ist es aber allemal – ebenso, dass eine Ex-Rathauschefin nach mehreren Jahren wieder in den Gemeinderat zurückkehrt. Dass sie als frühere Bürgermeisterin eine besondere Rolle im Gemeinderat spielen wird, glaubt Ursula Mayer nicht. „Für die anderen ist es vielleicht unangenehm, wenn da jemand sitzt, der einen gewissen Einblick hat.“ Sie selbst aber verstehe sich als „einfaches Gemeinderatsmitglied“ – was freilich nicht heißt, dass sie mit ihrer Meinung hinterm Berg halten wird. Das sei nicht ihre Art, bekräftigt Mayer. „Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage gerade heraus, was ich denke.“ (Patrik Stäbler)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Biolebensmittel umsatzsteuerfrei sein?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz