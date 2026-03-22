Grünen-Herausforderer Krause gewinnt Stichwahl gegen Münchens OB Reiter

Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Rennen um die Rathausspitze seine Niederlage eingestanden und dem Grünen-Bewerber Dominik Krause gratuliert. Es sei der letzte Tag seiner politischen Karriere, sagte Reiter angesichts eines deutlichen Vorsprungs von Krause bei der laufenden Auszählung der Stichwahl.

Der 35-jährige mögliche Shooting-Star Krause liegt demnach Zahlen der Stadt München zufolge um 20.44 Uhr mit knapp 57 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Amtsinhaber. Allerdings sind erst 899 von 926 Gebiete ausgezählt. Reiter kommt lediglich auf rund 43 Prozent.

Nach nicht endenden Negativ-Schlagzeilen kurz vor dem Wahltermin musste Reiter (SPD) im ersten Wahlgang der Kommunalwahl empfindliche Verluste hinnehmen. Sein Herausforderer Krause lag mit 29,5 Prozent in der ersten Runde nicht weit hinter Reiter zurück, der auf 35,6 Prozent kam. Nachdem ihr Kandidat aus dem Rennen ist, hat die Münchner CSU für die Stichwahl inzwischen eine Empfehlung für Reiter ausgesprochen - anscheinend hat dies aber nicht allzu viel gebracht. (dpa/till)