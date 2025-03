Nasser Ahmed tritt für SPD bei OB-Wahl in Nürnberg an

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Nürnberg wird für die SPD Nasser Ahmed antreten. Bei einer Briefwahl stimmten knapp 67 Prozent der Mitglieder für den 36-Jährigen, wie die Partei mitteilte. Damit setzte er sich gegen die amtierende Sozial- und Jugendreferentin Elisabeth Ries durch, die ebenfalls Amtsinhaber Marcus König (CSU) herausfordern wollte. In Erlangen tritt für die SPD bei den Wahlen im kommenden Jahr erneut Amtsinhaber Florian Janik an.

Wahlbeteiligung: knapp 55 Prozent

Es war das erste Mal in der Geschichte der Nürnberger SPD, dass es eine solche Mitgliederbefragung zur OB-Kandidatur gegeben hatte. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 55 Prozent. Über die endgültige Aufstellung wird formal noch auf einem Parteitag am 30. April entschieden; es wird erwartet, dass die Delegierten dem Votum der Basis folgen.



Am 8. März 2026 sind Kommunalwahlen in Bayern. In Nürnberg werden dann neben dem Oberbürgermeister auch die 70 Mitglieder des Stadtrates neu gewählt. "Wir spielen auf Sieg. Unser erklärtes Ziel ist es, den OB-Sessel zurückzuerobern. Und wir wollen auch wieder stärkste Partei im Rathaus werden", betonte Ahmed.



Zunächst Vorsitzender der Nürnberger Jusos, sitzt der 36-Jährige seit 2014 im Nürnberger Stadtrat. Seit 2021 ist er Vorsitzender der SPD in Nürnberg und seit 2023 stellvertretender Generalsekretär der Landespartei. (dpa)