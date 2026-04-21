Neue Koalitionsgespräche im Münchner Rathaus gestartet

Nach gescheiterten ersten Sondierungen für eine Rathaus-Koalition in München hat der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause mit seinen Grünen einen neuen Anlauf gestartet – und zeigt sich nach einem Treffen optimistisch. „Das Gespräch mit SPD, FDP und Freien Wählern verlief konstruktiv und in sehr angenehmer Atmosphäre“, ließ Krause danach wissen. „Ende der Woche werden wir die Sondierungen fortsetzen. Das war heute ein sehr guter erster Termin.“

Nach Angaben eines Sprechers gab es am Montag das erste Sondierungsgespräch zwischen Krauses Grünen sowie SPD und FDP/FW, die eine Fraktionsgemeinschaft bilden.

Gespräche mit Volt zuvor gescheitert

Vergangene Woche waren Gespräche zwischen Grünen, Rosa Liste, SPD und Volt geplatzt. Volt hatte die Verhandlungen abgebrochen. Zwar seien die inhaltlichen Differenzen durchaus überbrückbar gewesen, bei der Verteilung von Posten habe man jedoch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Volt hatte demnach das Vorschlagsrecht für mindestens zwei städtische Referate gefordert – dazu waren SPD und Grüne nicht bereit.

Volt war in der noch laufenden Legislaturperiode gemeinsam mit Grünen, Rosa Liste und SPD Teil der Koalition und hatte sich bei der Kommunalwahl im März deutlich von 1,8 auf 4,7 Prozent verbessert.

Krause hatte nach dem Scheitern angekündigt, Gespräche mit weiteren demokratischen Fraktionen im Rathaus zu führen. Ziel sei eine stabile Koalition, die sich der Verantwortung für München und der notwendigen Haushaltskonsolidierung bewusst ist. (dpa)