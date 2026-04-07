Prozess gegen Karwendelbahn-Chef geht in nächste Instanz

Das Verfahren wegen Untreueverdachts gegen den Vorstand der Karwendelbahn im oberbayerischen Mittelwald muss in Teilen neu aufgerollt werden. Das Amtsgericht München hatte den Bahnchef Wolfgang Reich vor den Osterferien freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft II legte jedoch Berufung ein, wie ein Sprecher der dpa auf Anfrage sagte. Damit liegt der Fall nun beim Landgericht München I.

Staatsanwaltschaft sieht Spielraum für Verurteilung

„Man hätte nach der Beweisaufnahme auch zu einer teilweisen Verurteilung kommen können“, begründete der Sprecher den Schritt der Staatsanwaltschaft. Diese hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr verlangt.

Die Ankläger hatten Reich vorgeworfen, 120.000 Euro aus dem Vermögen der Karwendelbahn AG in drei Tranchen unrechtmäßig auf sein Konto gebracht zu haben. Reich wies die Vorwürfe stets zurück.

Verjährung spielte zentrale Rolle

Als am 27. März das Schöffengericht sein Urteil verkündete, waren zwei der drei Teilzahlungen gerade verjährt, nur ein Teil war noch offen. Auch hier wäre in Kürze Verjährung eingetreten - wenn nicht das Urteil gesprochen worden wäre.

Das Gericht hatte am Urteilstag trotz Abwesenheit des Angeklagten verhandelt. Reich, der angab, wegen eines Unfalls nicht anwesend sein zu können, beklagte das deutlich in einer Stellungnahme: „Offensichtlich leben wir in keinem Rechtsstaat, sondern in einer Bananenrepublik“, kommentierte er.

Langjährige Konflikte rund um die Bahn

Seit Jahren schwelen Konflikte um die Karwendelbahn und ihren Vorstand, der kampferprobt als Degenfechter deutscher Meister wurde und 2003 mit dem Team WM-Silber holte. Mehrfach beschäftigten verschiedene Fälle auch die Justiz. Der jüngste Prozess galt manchen Beobachtern insofern als neuer Höhepunkt der Querelen zwischen Reich, der Konsortium AG, deren Vorstand er ebenfalls ist und die eine Mehrheit der Anteile an der Karwendelbahn AG hält, den Behörden und der Gemeinde Mittenwald, die ebenfalls Anteile hat.

Für besonderes Aufsehen sorgte 2019 ein Hausverbot gegen den damaligen Bürgermeister und seinen Stellvertreter. Dass ein amtierender Rathauschef die Bergbahn nicht mehr betreten durfte, verschärfte den Ton weiter.

Die Seilbahn zur Bergstation auf 2.244 Metern ist laut Homepage die zweithöchste Bergbahn Deutschlands und für den Ort ein wichtiger touristischer Faktor. (dpa)