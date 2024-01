Rufbus VGI-Flexi startet in Ingolstadt

Die Verkehrswende in der Region 10 (dem nördlichen Oberbayern) kommt voran: Das Rufbus-Konzept des Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (VGI AöR) startet jetzt auch in Ingolstadt. Der Rufbus VGI-Flexi FX2 holt die Fahrgäste nach vorheriger Buchung an über 30 Haltestellen fast flächendeckend im Stadtgebiet Ingolstadt ab – "fast flächendeckend und so flexibel und bequem wie nie zuvor", wie es seitens der Betreibenden heißt.

Das neue Mobilitätsangebot bedient zum Beispiel das Klinikum Ingolstadt, den Westpark, den Nordbahnhof, den Rathausplatz und die Saturn-Arena mit offiziellen Haltestellen. „Mit dem VGI-Flexi FX2 kommt der Bus wie gerufen – jetzt auch für alle Menschen in Ingolstadt“, würdigt Ingolstadts Dritte Bürgermeisterin Petra Kleine (Grüne) das innovative Mobilitätsangebot, das sich auch besonders für Beschäftigte des Klinikums eigne. „Die Rufbusse sind ein toller Service, denn sie fahren auch am Wochenende und in der Nacht.“ So kann das Personal des Klinikums flexibel den VGI-Flexi nutzen, wenn die Schichtzeiten nicht zum herkömmlichen Fahrplan der Linienbusse passen.

Erfolgsrezept Free Floating

In der Fachsprache heißt das Erfolgsrezept „Free Floating“: Die Minibusse folgen also nicht einer bestimmten Linie, sondern richten sich nach den vorliegenden Fahrtwünschen der Nutzenden. Die VGI Flexi App informiert dabei nicht nur jederzeit über die Fahrt, sondern ermöglicht auch direkte Buchung und Bezahlung. Zudem können an die Fahrgäste regelmäßig Informationen zum aktuellen Status der Buchung zurückgemeldet werden.

„Mit dem VGI-Flexi kann der ÖPNV innovativ ergänzt werden. Ein cleverer Algorithmus ermittelt die optimale und kürzeste Route für alle Buchungen. Das spart Zeit und der Umwelt CO2-Emissionen. Und das zu einem unschlagbar günstigen Preis", sagt VGI-Vorstand Robert Frank und verweist zudem auf die bereits erfolgreichen Projekte mit Rufbussen in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen.

Gültig sind die VGI-Tickets, das Bayern-Ticket und das Deutschlandticket sowie das Einzelticket Erwachsener/Kind für die Tarifzone 1. Für Kinder unter sechs Jahren ist die Mitfahrt kostenlos. Die Fahrt wird bar im Fahrzeug bezahlt – oder man zeigt ein gültiges VGI-Ticket vor. Die Bestellung erfolgt per VGI-Flexi-App, über den Online-Service im Internet unter flexi.vgi.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 844 28 44. Die VGI-Flexi-App steht auch im App Store oder bei Google Play kostenlos zum Download bereit.

Förderung von etwa 50 Einzelmaßnahmen

Das Bundesverkehrsministerium und der Projektträger Bundesamt für Logistik und Mobilität ördern unter dem Titel „VGI newMIND“ (Mobilität, Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung) etwa 50 Einzelmaßnahmen bis Ende 2024. Im Dezember 2021 erhielten der Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt und seine Verbundpartner Förderbescheide über eine Gesamtsumme in Höhe von rund 27,8 Millionen Euro zum Ausbau und zur Qualitätsverbesserung im gesamten regionalen und städtischen ÖPNV.

Der Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI AöR, bestehend aus den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm sowie der Großstadt Ingolstadt, stärkt die Zusammenarbeit in der Region zur Entwicklung eines einheitlichen ÖPNV-Standards und vereinfacht zugleich die Services für die Fahrgäste. (BSZ)