So schön ist Oberfranken

Fast 1000 Bilder wurden beim diesjährigen Fotowettbewerb des Bezirks Oberfranken zum Motto „Oberfranken erwacht“ eingereicht.

Die Jury kürte nun das Siegerbild: Kloster Banz umhüllt vom Morgennebel, aufgenommen von Sascha Ott aus Bad Staffelstein. In der Sitzung des Kulturausschusses des Bezirkstags wurden alle 12 Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt. „Eine Fülle von beeindruckenden Motiven aus ganz Oberfranken hat uns in den vergangenen Monaten erreicht“, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm, der sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedankte.



„Die Motive aus allen Regionen Oberfrankens führen uns wieder einmal vor Augen, wie schön es in unserer Heimat ist“, so Schramm. Die Jury habe eine schwere Entscheidung zu treffen gehabt, sich aber letztendlich mehrheitlich für das Bild von Stefan Ott als Siegerfoto entschieden. Die Drohnen-Aufnahme zeigt Kloster Banz, eines der markantesten Bauwerke in Oberfranken in einer Morgenstimmung, die den Betrachter staunend zurücklässt. Bei Sonnenaufgang, als sich die Erde erwärmt, weicht langsam der Nebel, der sich um das Kloster bei Bad Staffelstein schmiegt. (BSZ)



