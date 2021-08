Später ins Klassenzimmer – was bringt das?

Wie in vielen Großstädten ist auch in Ingolstadt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den Morgenstunden, vor allem zwischen 7 und 8 Uhr, stark frequentiert. Eine Möglichkeit, den ÖPNV in dieser Zeit zu entlasten, besteht in der Staffelung von Unterrichtsbeginnzeiten.



Um herauszufinden, ob eine solche Staffelung der Schulanfangszeiten prinzipiell umsetzbar wäre beziehungsweise welche Hürden einem solchen Vorhaben im Weg stehen, hat das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG) an der Katholischen Universität Eichstätt von der Stadt Ingolstadt den Auftrag erhalten, eine Studie zur Staffelung von Unterrichtsbeginnzeiten an den weiterführenden Schulen zu erstellen.



„Es sind unter anderem mehrere empirische Erhebungen geplant: in Form von Interviews mit Schulleitungen und Elternbeiratsvorsitzenden sowie mittels Umfragen unter der Elternschaft“, berichtet Veronika Hecht, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZFG und Projektleiterin der Machbarkeitsstudie. Diese soll die Vor- und Nachteile einer Staffelung von Unterrichtsbeginnzeiten aufzeigen und unter Einbeziehung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse Handlungsoptionen ableiten, die im Hinblick auf die Staffelung von Unterrichtsbeginnzeiten an weiterführenden Schulen in Ingolstadt möglich sind.



Hierbei sind insbesondere Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Unterrichtsbeginn und dem biologischen Rhythmus von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, relevant – ebenso wie Studien zur Staffelung von Unterrichtsbeginnzeiten in anderen Städten und Landkreisen. Die Ergebnisse der Studie werden in einem Bericht zusammengefasst.

"Beschäftigt den Stadtrat immer wieder"

„Dies ist ein Thema, das die Kommune immer wieder beschäftigt und derzeit durch einen entsprechenden Stadtratsantrag wieder in den Fokus geraten ist – nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit in Verbindung stehenden Hygiene- und Abstandsregelungen in öffentlichen Verkehrsmitteln“, erläutert Ingolstadt Bildungsreferent Gabriel Engert (CSU) den Hintergrund der Studie. Man erwarte fundierte Erkenntnisse und Rückschlüsse, ob eine Staffelung von Schulanfangszeiten in Ingolstadt aus Sicht von Schulleitungen und Elternschaft sinnvoll und möglich wäre.



„Eine gute Idee“, findet auch die Mutter Agnes T. (39) aus dem Ingolstädter Stadtteil Unsernherrn. Der liegt direkt an der Bundesstraße B13, eine der meist frequentierten Zugangsstraßen in die Innenstadt. „Meine beiden Kinder sind morgens immer schon beim Frühstück gestresst, weil sie wissen, dass der Bus im Berufsverkehr sehr spät ankommen wird und es knapp wird, pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer zu sein.“



Das ZFG ist ein zentrales Forschungsinstitut der Katholischen Universität. In einem interdisziplinären Team forschen Wissenschaftler*innen aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, der Politologie, der Pädagogik und der Theologie zu verschiedenen Aspekten von Partnerschaft und Familie. Das ZFG verfügt über langjährige Erfahrung in der Durchführung von eigenen empirischen Erhebungen und Studien für Dritte. (André Paul)