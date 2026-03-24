Kommunales

Ein digitale Anzeige mit der Aufschrift „Bei Stau Durchfahrtsverbote für Ausweichverkehr auf Straßen neben der Autobahn“ hängt bei Regenwetter über der Autobahn A8 vor dem Abzweig zur A93 Richtung Inntal. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

24.03.2026

Stauflucht verboten: Polizei nimmt Ausweichverkehr ins Visier

Vielerorts stehen die Osterferien vor der Tür – und die Staugefahr auf oberbayerischen Autobahnen steigt. Wer deshalb durch anliegende Orte fahren will, könnte Bekanntschaft mit der Polizei machen

Mit dem Beginn der Osterferien und steigenden Staugefahr auf Autobahnen in Bayern stellt sich die Polizei wieder auf Kontrollen von Abfahrverboten ein. „Wir kontrollieren das der Lage angepasst und brennpunktorientiert“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. Besonders am ersten Ferienwochenende von Freitag an sowie am letzten Wochenende der Osterferien rechne man mit viel Verkehr – und entsprechender Staugefahr.

Kontrollen nur bei tatsächlichem Stau möglich

In den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach gelten die Durchfahrverbote an den Autobahnen 8 und 93 anders als in Tirol nicht an ausgewählten erwartbar verkehrsreichen Tagen, sondern von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen. Aber: nur bei Stau. Erst dann kann die Polizei einschreiten. Planbar ist das für die Beamten nicht. „Aber die Kolleginnen und Kollegen haben viel Erfahrung und auch ein gewisses Gespür für den Verkehrsfluss“, sagte Sonntag.

Polizei setzt auf Erfahrung statt Zusatzkräfte

Bei zähfließendem Verkehr dürfen die Beamten Autofahrer aber nicht zurückschicken – auch wenn viele dann schon auf die umliegenden Straßen ausweichen. Die Kontrollen müssen laut Polizei mit dem täglichen Streifendienst bewältigt werden, extra Kräfte dafür gebe es nicht. Sei Wichtigeres zu tun, müssten die Streifenbesatzungen abrücken.

Verwarngeld bei Verstößen gegen Durchfahrtsverbote

Seit dem Start der Verbote wurden laut Polizei tausende Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bis nach den Faschingsferien seien etwa 3.700 zurück auf die Autobahnen 8 und 93 geschickt worden. Einige wenige, die sich uneinsichtig gezeigt hätten, seien auch mit Gebührenpflicht verwarnt worden. Bei Verstößen droht ein Verwarngeld von rund 50 Euro für Autos.

In aller Regel seien die kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer aber einsichtig, betont Sonntag. „Da gibt es so gut wie nie Probleme.“ Viele würden von ihren Navigationsgeräten wegen Staus von der Autobahn gelotst und merkten trotz entsprechenden Schildern an den Autobahnen erst im Gespräch mit den Beamten, dass das nicht erlaubt ist. „Dann stellen sie sich wieder in den Stau wie alle anderen“, sagte Sonntag.

Kritik an zu laschen Kontrollen

Anwohner hatten sich während der Faschingsferien allerdings über die aus ihrer Sicht nicht ausreichende Umsetzung der Abfahrverbote beschwert. Der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU) hatte gefordert, ähnlich wie in Tirol Verwaltungshelfer für Kontrollen einzusetzen.

Das zuständige Innenministerium in München teilte zwar mit, man werde solche Vorschläge sorgfältig prüfen – verwies aber auch darauf, dass nach der Straßenverkehrsordnung nur die Polizei den Verkehr regeln darf. Eine Änderung müsste dementsprechend auf Bundesebene entschieden werden.

Ausnahmen bleiben weiterhin erlaubt

Im juristischen Sinne ist es an A8 und A93 auch nicht verboten, von der Autobahn zu fahren. Erlaubt ist das auch an Wochenenden, bei Stau zum Beispiel zum Tanken, für Pausen oder um die Ortschaften zu erreichen. Autofahrerinnen und Autofahrer dürfen bei Stau aber nicht durch anliegende Gemeinden fahren, um Zeit zu sparen. Solche Durchfahrtsverbote dürfen Behörden wie die Landratsämter der betroffenen Regionen erlassen. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf Internetplattformen eine Klarnamenpflicht geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz