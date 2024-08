Streit um Frankenschnellweg geht weiter

Als Frankenschnellweg wird der fränkische Teil der Autobahn 73 zwischen Feucht und Suhl in Thüringen bezeichnet. In Nürnberg endet die Autobahn, und der Verkehr muss durch das Stadtgebiet mehrere mit Ampeln geregelte Kreuzungen passieren, was oft zu langen Staus führt. Seit Jahren tobt ein juristischer Streit um einen geplanten Ausbau der Autobahn. (Foto: dpa/Daniel Karmann)