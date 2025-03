Auf einem Streckenabschnitt des vielbefahrenen Mittleren Rings in München gilt jetzt dauerhaft Tempo 30. (Foto: dpa/Sven Hoppe)

Tempo 30 am Mittleren Ring wird zur Dauerlösung

Jahrelang wurde – auch vor Gericht – um die Luftverschmutzung an einem vielbefahrenen Straßenabschnitt in München gestritten. Nun gibt es eine dauerhafte Lösung, die so manchem nicht schmeckt