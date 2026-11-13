Kommunales

Die Abhängigkeit bayerischer Kommunen vom Techgiganten Microsoft ist gewaltig – und teuer. (Foto: dpa/Panama Pictures, Christoph Hardt)

13.11.2026

Teurer Spaß: Bayerns Kommunen setzen vor allem auf IT aus den USA

Die BSZ fragte die acht bayerischen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, welche IT und Smartphones sie nutzen. Sämtliche bayerischen Großstädte setzen auf die teuren und datenschutzrechtlich nicht immer unproblematischen Microsoft-Produkte statt auf günstigere oder kostenfreie Alternativen. Immerhin: Mails und andere Daten werden oft in Rechenzentren vor Ort gespeichert. Mehrere Kommunen gönnen ihren Mitarbeitern trotz leerer Kassen als Diensthandys noble Apple-Smartphones. Was die Staatsregierung freuen dürfte: Die Bayern-KI ist auf dem Vormarsch

Es war ein Paukenschlag, als im Mai bekannt wurde, dass sich der Freistaat aus der Abhängigkeit des US-Konzerns Microsoft lösen will. Auf Druck des Digitalministeriums verzichtet die Staatsregierung darauf, einen Rahmenvertrag für Microsoft 365 zu unterzeichnen, der in den kommenden Jahren bis zu einer Milliarde Euro gekostet hätte.

Kein Wunder: Die Abhängigkeit Deutschlands von dem amerikanischen Techgiganten kommt den Steuerzahler bereits heute teuer zu stehen. Allein die Ausgaben der Bundesverwaltung für Microsoft-Lizenzen stiegen seit 2023 um 76 Prozent auf 481 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Und gut 100 Millionen Euro sind im bayerischen Doppelhaushalt für 2025 und 2026 für Produkte von Microsoft vorgesehen. „Jeder Euro, den wir für Microsoft ausgeben, stärkt ein US-Monopol“, so der Würzburger IT-Professor Harald Wehnes.

Freistaat will europäische Alternativen

Der Freistaat will künftig auf günstigere, möglichst europäische Alternativen zurückgreifen. Der Internationale Strafgerichtshof setzt längst auf die deutsche Lösung Open Desk – aus Angst vor einem US-Embargo. Doch wie sieht es in Bayerns Kommunen aus? Zwar sparen diese derzeit massiv bei der Kultur oder dem ÖPNV. Doch in der Verwaltung setzen alle acht Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern im Freistaat nach wie vor auf das teure Microsoft Office. Das ergaben BSZ-Anfragen. Lediglich vereinzelt nutzen Großstadtverwaltungen ergänzend andere Software – Fürth etwa setzt auf Libre Office.

Die meisten Städte verweigern mit Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse Auskünfte über die Kosten der Microsoft-Lizenzen. Würzburg beziffert diese in der Verwaltung auf 180.000 Euro jährlich, Ingolstadt auf 1,55 Millionen Euro.

Es landen keine Daten in Übersee

Dabei sparen Alternativen wie Open Office nicht nur Geld – in der Regel haben sie auch den Vorteil, dass keine Daten in Übersee landen. In Zeiten wachsender internationaler Spannungen und staatlicher Hacks wird Resilienz immer wichtiger. Tatsächlich achten Bayerns Großstädte nach eigener Aussage penibel darauf, dass ihre Daten zumindest nicht außerhalb Europas gespeichert werden. „E-Mails und Daten der Verwaltung werden sowohl in den eigenen, lokal betriebenen Rechenzentren als auch in Rechenzentren von Cloud-Anbietern mit Standort in Deutschland gespeichert und verarbeitet“, teilt etwa die Stadt Ingolstadt mit.

Nürnberg setzt bei der Datenspeicherung auf eigene Kapazitäten, München sichert sämtliche Mails sowie 90 Prozent der restlichen Daten im eigenen Rechenzentrum. Auch Würzburg betreibt seine IT so weit wie möglich vor Ort. Eine Sprecherin der Stadt Fürth sagt: „All unsere sensiblen Daten sind mehrfach gesichert und werden lokal gespeichert.“

Daten in deutschen oder europäischen Clouds speichern

Augsburg und Regensburg nutzen vor allem eigene Rechenzentren – die in Clouds gespeicherten Daten werden in Deutschland oder zumindest europäischen Standorten gesichert; der deutsche Datenschutz werde eingehalten.

Die BSZ fragte auch ab, welche Diensthandys die Kommunen ausgeben. In Augsburg und Regensburg werden sowohl Android-Modelle als auch die oft weit teureren iPhones genutzt – Fürth setzt auf Mietmodelle beider Anbieter. Bei der Stadt München laufen 98 Prozent der Smartphones einem Sprecher zufolge mit einem Android-Betriebssystem. In Ingolstadt, Erlangen und Nürnberg werden grundsätzlich iPhones als Diensthandys genutzt – Nürnberg macht keine Angaben zu den Kosten. Ingolstadt zahlte im vergangenen Jahr 15.000 Euro für 39 iPhones.

Die Nutzung kostenpflichtiger KI zahlen Bayerns Großstädte ihren Beschäftigten bislang nur in Ausnahmefällen – etwa in der IT. Mehrere Kommunen wie Regensburg setzen auf die kostenlose, staatlich betriebene Bayern-KI.
(Tobias Lill)
 

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