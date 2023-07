Tragödie in Aidenbach

Aidenbach steht unter Schock. Bürgermeister Karl Obermeier (CSU) ist am Montagabend völlig überraschend nach einer Herzattacke gestorben. Zuvor war er noch bei einem Feuerwehreinsatz gewesen, bei dem ein Neunjähriger schwer verletzt geborgen wurde.

Der neunjährige Bub ist durch eine Lichtkuppel auf einem Flachdach gebrochen und schwer verletzt worden. Der Junge sei bei dem Unfall in Aidenbach (Landkreis Passau) rund vier Meter tief in einen leerstehenden Geschäftsraum gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen am Montag in ein Krankenhaus.



Nachdem die Feuerwehr den Buben geborgen hatte, brach der Bürgermeister, der bei größeren Rettungseinsätzen immer persönlich vor Ort war, zusammen. Obwohl Sanitäter und Ärzte sofort zur Stelle waren, konnte er nicht mehr gerettet werden.



Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte der Bub mit anderen Kindern und Jugendlichen in einem Innenhof gespielt und wollte einen Ball vom Dach holen, als er durch die Lichtkuppel aus Plexiglas brach. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallablauf und der Ursache dauerten am Dienstag an.

(rs, dpa)