Kommunales

An der Kreuzung Dachauer Straße/Landshuter Allee in München ist es Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Kleintransporter gekommen. Fünf Menschen wurden verletzt. (Foto: dpa, Matthias Balk)

01.06.2026

Tram entgleist nach Zusammenstoß mit Kleintransporter

Fünf Menschen werden verletzt, die Kreuzung bleibt für Stunden gesperrt. Wie kam es dazu?

Beim Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Kleintransporter sind in München fünf Menschen verletzt worden. Die Straßenbahn sei entgleist, wie es hieß. Laut Polizei wurde der Verkehr am Samstagnachmittag stark beeinträchtigt. Die betroffene Kreuzung blieb demnach für drei Stunden gesperrt. 

Den Angaben der Polizei zufolge fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kleintransporter zunächst parallel zur Tram. An einer Kreuzung soll der 19-Jährige versucht haben, an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle nach links abzubiegen. Daraufhin sei der Kleintransporter mit der Straßenbahn kollidiert, die daraufhin entgleist sei. 

Kriseninterventionsteam betreut Tramfahrer

Der 19-Jährige zog sich demnach eine Kopfplatzwunde zu, seine drei Mitfahrer im Alter von 19 und 21 Jahren verletzten sich leicht. Eine 72-Jährige, die sich zusammen mit rund 50 weiteren Fahrgästen in der Straßenbahn befand, sei ebenfalls leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß. Der 50-jährige Tramfahrer sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden, teilte die Feuerwehr mit. 

Der Kleintransporter wurde den Angaben nach abgeschleppt. Die Tram sei von Mitarbeitern der Münchner Verkehrsgesellschaft und der Feuerwehr wieder auf die Gleise gesetzt worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen laufen. (dpa)
 

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