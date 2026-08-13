Trauer um den Landshuter Alt-OB Josef Deimer: Städtetags-Legende und Kämpfer gegen die Atomkraft

Josef Deimer war das Gesicht und die Stimme seiner Heimatstadt Landshut, ein Kämpfer für die Kommunen in Bayern, ein unermüdlicher Sozial- und Bildungspolitiker und – darauf war er besonders stolz – ein früher Atomkraftgegner. 1970 wurde er mit 33 Jahren in Landshut zu Deutschlands jüngstem Oberbürgermeister gewählt. 35 Jahre später hörte er als der bundesweit dienstälteste Rathauschef auf.

Am Mittwoch ist Deimer im Alter von 90 Jahren gestorben, wie der Bayerische Städtetag mitteilte. Knapp 30 Jahre lang war er dessen Vorsitzender und später dessen Ehrenvorsitzender. Sechsmal wählten die Bürger in Landshut den CSU-Politiker Deimer zum Oberbürgermeister. (dpa)

