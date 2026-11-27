Am 3. Dezember ist Tag der Menschen mit Behinderung. Für die Kommunen bedeutet deren Eingliederung Kosten in Milliardenhöhe – für die Beeinträchtigten ist sie Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben. Die Sorge über geplante massive Kürzungen ist groß – auch aus der CSU kommt Kritik.

Inklusion – vor 25 Jahren, als Judit Nánási mit behinderten Menschen zu arbeiten begann, war dieser Begriff fast unbekannt. Heute wissen viele, was er bedeutet. Und die meisten finden zumindest generell Inklusion gut. Im krassen Widerspruch dazu stehen laut der Mitarbeiterin der Offenen Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes im oberbayerischen Ebersberg die aktuellen Kürzungspläne.



Anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember warnt sie vor den geplanten Kürzungen im Teilhabebereich. Denn Bürger mit Handicap müssten genauso selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden können wie alle anderen. Dazu benötigten sie Nánási zufolge bedarfsgerechte Unterstützung.

Für vieles ist Geld da – aber nicht für Behinderte

Doch auch zwei Jahrzehnte nach Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention, die Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung verpflichtend vorschreibt, werden behinderte Kinder und Erwachsene hierzulande allzu oft vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Behinderte haben weit geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auch in den Schulen werden sie oft ausgeschlossen – Integrationshelfer zu bekommen, sei oft schwierig. Und Familienentlastende Dienste hätten oft zu wenig Personal. Eltern schwerbehinderter Menschen müssen laut Nánási um alles kämpfen: „Ständig werden ihnen Steine in den Weg gelegt.“ Das beginnt bei der Einstufung des Pflegegrads: „Wir nehmen die Menschen und ihre Bedarfe oft ganz anders wahr als der Medizinische Dienst.“ Besonders drastische Folgen hätte es der Expertin zufolge, wenn die Verhinderungspflege wie geplant tatsächlich abgeschafft werden sollte. 2026 gibt es noch für acht Wochen im Jahr 3539 Euro. Eltern können sich einen bezahlten Helfer besorgen und in dieser Zeit zum Arzt gehen, arbeiten oder einfach einmal durchschnaufen, statt Windeln zu wechseln oder im Kreuzfeuer eines autistischen Zusammenbruchs zu stehen. 2027 soll dieses Angebot den Plänen der Bundesregierung zufolge jedoch wegfallen.



Seit Langem werde nicht gut mit behinderten Menschen umgegangen, sagt Kirsten Simon, Vorsitzende der Lebenshilfe in Aschaffenburg: „Doch zu viele Eltern bleiben in Deckung.“ Simon hat selbst ein schwerbehindertes Kind. Ihr 36-jähriger Sohn Stefan ist blind und leidet an Epilepsie: „Hätte er uns nicht, wäre er verloren.“ Stefan lebt in einer Aschaffenburger Einrichtung. Dort herrscht chronischer Personalmangel: „Mein Mann ist fast täglich bei ihm, um bei der Pflege zu helfen.“ In ganz Unterfranken sind Wohnheimplätze Mangelware. Zwischen 50 und 100 fehlen schätzungsweise in nächster Zeit.



Aktuell muss eine kleine Aschaffenburger Einrichtung für acht Behinderte, die zu einem Würzburger Träger gehört, aufgrund von Sanierungsbedarf schließen. Sieben Bewohner sollen, so Simon, bis Ende Februar nach Würzburg „verfrachtet“ werden. Von Wunsch- und Wahlrecht könne keine Rede sein.



Die Spardiskussionen machen der Mutter große Sorgen. Die Frage für viele Eltern: „Wie sollen wir alles schaffen?“ hört Simon immer öfter. Auch sie selbst sei durch permanente Überforderung krank geworden. Dass wieder einmal über Behinderte als Kostenfaktor diskutiert wird, schockiert sie. Für die Militarisierung der Gesellschaft sei Geld da. Doch nicht für behinderte Menschen. Dies erinnere sie an finstere Zeiten. So habe es schon mal angefangen: Erst seien Menschen mit schwerer Beeinträchtigung als inakzeptabel teuer hingestellt worden.



Klar ist aber auch: Der Kostendruck, der auf den für die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung in weiten Teilen zuständigen Kommunen seit einigen Jahren lastet, ist immens. Denn bei gleichzeitig kaum gestiegenen Steuereinnahmen explodierten insbesondere die Lohn- und Sozialkosten in vielen Städten und Landkreisen. Die Haushaltskrise der Kommunen hat sich laut Bertelsmann-Stiftung 2025 verschärft. Mit einem Defizit von nahezu 32 Milliarden Euro verzeichneten Städte, Landkreise und Gemeinden den höchsten Fehlbetrag ihrer Geschichte in einem Jahr. Damit ist die Gesamtverschuldung der Kommunen auf einen neuen Höchststand von annähernd 200 Milliarden Euro gewachsen.



Die Ausgaben für Eingliederungshilfen, also Unterstützung für Menschen mit drohender oder vorhandener Behinderung, wuchsen 2025 um gut 11 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro. Einerseits viel Geld, andererseits ermöglicht es Menschen, den ihnen laut UN-Behindertenrechtskonvention zustehenden Rechtsanspruch auf Inklusion tatsächlich wahrzunehmen. Letztlich müsste der Bund die Kommunen unterstützen – doch Menschen mit Beeinträchtigung haben kaum eine Lobby.



Im oberfränkischen Creußen beobachtet Horst Lindner vom Anbieter Optio, dass der Bezirk bei Anträgen noch kritischer hinschaut. Optio, ein Arbeitszweig der Christus-Gemeinde, unterstützt 20 chronisch psychisch Kranke in ihren Wohnungen. Dass genauer hingeschaut wird, kann Lindner angesichts der Kassenlage verstehen. Er befürchtet aber zu starke Kürzungen. Bei einer Optio-Klientin kam der Bezirk soeben zu dem Schluss, dass die Frau keine Unterstützung mehr benötige. Die Hilfe des ambulant betreuten Wohnens soll bald auslaufen.

Fast zwei Drittel besuchen Sonderschulen

Viele Betroffene fragen sich derzeit besorgt, wie sich die Eingliederungshilfe angesichts des Kostendrucks entwickeln wird – auch Bayerns Behindertenbeauftragter Holger Kiesel (CSU): „Menschen mit Behinderung haben wieder Angst, dass man ihnen ihre Lebensgrundlage entzieht“, erklärt er. Als Historiker fühle auch er sich immer öfter „auf sehr unangenehme Weise an dunkle Zeiten erinnert“. Die herumgeisternden Kürzungsvorschläge stellten einen massiven Angriff auf den Sozialstaat dar.



Sparpläne, die Menschen mit Behinderung betreffen, liegen seit Ende 2025 vor. Darauf verweist der Paritätische Wohlfahrtsverband in Bayern. Im Mai 2026 wurde ein „Vorschlagsbuch“ vorgelegt, so Sprecherin Gabriele Dorby: „Mit zum Teil weitreichenden Kürzungs- und Steuerungsvorschlägen.“ So könnte das Wunsch- und Wahlrecht künftig eingeschränkt werden. Verbände wie der Paritätische sehen außerdem die Gefahr, dass Begriffe im Sozialgesetzbuch wie „angemessen“ und „zumutbar“ enger gefasst werden.



Woran wahrscheinlich an den meisten Förderschulen kein Weg vorbeigehen wird, ist das „Pooling“. Mehrere Kinder, die Assistenz benötigen, sollen gemeinsam unterstützt werden. „Pauschale Lösungen sind selten gut für alle“, sagt dazu Carolina Trautner (CSU), Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende der Lebenshilfe. Auch wenn Pooling manchmal sinnvoll sein könne: „Es muss möglich bleiben, dass ein Kind, wo immer nötig, individuell unterstützt wird.“



Ebenso sei das gemeinschaftliche Wohnen für manche Menschen mit Handicap genau richtig: „Für andere ist es die eigene Wohnung mit ambulanter Unterstützung.“



Laut VdK Bayern liegt der Freistaat bei der schulischen Inklusion im bundesweiten Vergleich deutlich zurück. Nicht einmal 36 Prozent aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchten eine Regelschule. Für echte Inklusion fehle das Personal. Laut Sozialverband werden Menschen mit Behinderung auch auf dem Arbeitsmarkt stark benachteiligt. Einfachere Jobs zu finden, sei für sie inzwischen fast unmöglich.



Aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt sich laut CSU-Frau Trautner der Auftrag, Barrierefreiheit herzustellen. Doch auch dazu fehlt das Geld. Im unterfränkischen Bad Brückenau etwa sollen Menschen mit Rollator oder Rollstuhl die Straßen besser überqueren können. Aufgrund der angespannten Haushaltslage steht die Umsetzung dieser Pläne infrage. Dabei setzte sich Bad Brückenau zum Ziel, eine in allen Belangen barrierefreie Stadt zu werden, wie Heribert Übelacker (CSU), der dritte Bürgermeister, sagt.



Im schwäbischen Aichach müsste die Innenstadt dringend barrierefrei umgestaltet werden. Ob dies aufgrund der Haushaltslage möglich ist, steht ebenfalls in den Sternen. Dasselbe gilt für die Idee, in Aichach einen inklusiven Kinderspielplatz zu errichten. Zudem wären Sportgeräte für erwachsene Menschen mit Behinderung im Stadtgarten wünschenswert, momentan aber kaum realisierbar.



Laut VdK in Bayern kann keine Rede davon sein, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Behinderte finden keine barrierefreien Wohnungen. Viele Behörden sind für sie nicht erreichbar. Restaurants sind nicht zugänglich oder haben keine behindertengerechten Toiletten. Vor allem beim ÖPNV bestehe erheblicher Nachholbedarf: „Besonders im ländlichen Raum ist die Mobilität für Menschen mit Behinderung häufig stark eingeschränkt.“

(pat, till)

