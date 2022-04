Wieder Floßfahrten auf Isar, Rodach und Loisach

„Wir freuen uns narrisch“, jubelt Martina Seitner, Tochter des Wolfratshauser Floßmeisters Sepp Seitner. Endlich sind wieder die traditionellen Floßfahrten von Wolfratshausen bis zur Floßlände in München-Thalkirchen möglich – ohne Auflagen – und im Oberland macht man sich bereit. Zwei Jahre lang – also seit Beginn der coronabedingten Beschränkungen ab 2020 – waren sämtliche Floßfahrten auf Isar und Loisach abgesagt.



Der Grund: Die Gefahr einer Infektion unter den circa 60 Fahrgästen auf den rund 18 mal sieben Meter großen Passagierflößen wurde als zu hoch eingeschätzt (Staatszeitung berichtete). Und nur mit zehn bis 20 Personen auf einem Floß zu fahren: Das war bei gleichbleibenden Fixkosten für die Betriebe nicht rentabel. Mit jeder neuen Entscheidung der bayerischen Landesregierung mussten die Flößer so ihre Fahrten immer wieder verschieben und stornieren – bis sie letztlich 2020 und 2021 alles absagten. Das finanzielle Risiko war einfach zu groß. Eine traditionsreiche Veranstaltung drohte endgültig zu verschwinden.

Ungleichbehandlung verstand nicht jeder





Auch die Floßfahrten auf der Wilden Rodach in Franken waren abgesagt, da auch für sie – im Gegensatz zu den Floßfahrten auf dem Lech in Schongau und Lechbruck – dieselben Auflagen galten. Diese Ungleichbehandlung hat nicht jeder verstanden. Jetzt aber freuen sich die Wallenfelser – denn die Flößerei ist für die Tourismusregion Frankenwald eines ihrer Aushängeschilder.



Die Nachfrage für die Vergnügungsfahrten ist wie immer groß – doch viele Neu-Interessierte werden sich erst mal gedulden müssen. Aber jetzt kommen erst einmal die Gruppen und Einzelpassagiere an die Reihe, die ihre Reservierung immer wieder verlängert hatten. Brotzeit und Getränke stehen bereit und Musik wird den Gästen ebenfalls geboten. Ausschlaggebend bleiben jedoch die rechtlichen Vorgaben zum Infektionsschutz am Tage der gebuchten Floßfahrt. (Sabrina Schwenger)