Wohnbauflächenreserven im Großraum München reichen aus

Mit Wohnbauflächenreserven für derzeit etwa 180 000 zusätzliche Wohneinheiten in der Region München rechnet der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV). Bei einer regionsweiten Belegung von durchschnittlich 2,0 Einwohnern pro Wohnung finden darin bis zu 360 000 Personen ein Zuhause. Für den prognostizierten Bevölkerungszuwachs in der Region reichen die ausgewiesenen Flächenreserven. Die Aussagen basieren auf einer aktuellen Untersuchung des PV und konservativen Schätzungen.

„Es ist genug Platz für die zusätzlichen Einwohner da, besonders im Umland“, betont PV-Geschäftsführer Christian Breu mit Blick auf die jüngste Bevölkerungsprognose. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik steigt die Einwohnerzahl der Region München bis 2040 um 225 000 Personen. Im Umland stehen Flächenreserven für 108 000 Wohneinheiten zur Verfügung, in der Landeshauptstadt München für rund 72.000 Wohneinheiten. Dort kommen noch kleinteilige Nachverdichtungspotenziale hinzu. „Selbst wenn wegen des demografischen Wandels künftig weniger Menschen als bisher in einem Haushalt leben, reicht der Platz aus“, meint Breu. Die letzte Untersuchung in 2017 ging von zu wenig Wohnbauflächenreserven in der Region aus.

Hohe Bautätigkeit und weniger Zuzug als erwartet



Hintergrund: Seit 2015 nimmt das Tempo des Einwohnerwachstums ab, wie ein Vergleich der Bevölkerungsprognosen zeigt. So prognostizierte das Landesamt für Statistik bis zum Jahr 2035 für die Region München einen überproportionalen Zuwachs von rund 400.000 Einwohnern. „Während von 2015 bis 2035 noch eine Steigerung um rund 15 Prozent angenommen wurde, liegt der jetzt prognostizierte Zuwachs von 2020 bis 2040 nur noch bei knapp 8 Prozent“, erläutert Breu. „Real wuchs die Zahl der Einwohner von 2015 bis 2020 nur um etwa 3 Prozent“, so Breu weiter.

In den vergangenen fünf Jahren wurden in der Region München durchschnittlich mehr als 11.200 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Im Jahr 2020 waren es 13 550 Wohnungen, davon über 6.000 im Umland und knapp 7500 in der Stadt. „Noch höher fällt die Zahl der Baugenehmigungen mit gut 20 000 in2020 aus, was erwarten lässt, dass sich diese Entwicklungen in den nächsten Jahren weiter fortsetzen werden“, folgert Breu. „Trotz der hohen Bautätigkeit in den letzten Jahren sind vor allem in den Gemeinden der Landkreise unserer Region die Wohnbauflächenreserven in den Flächennutzungsplänen größer geworden. Sie haben mit den realisierten Wohnbauprojekten mehr als Schritt gehalten. Allerdings müssen die Kommunen auch weiterhin Wohnbauflächen ausweisen, um so eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu unterstützen“, informiert Breu.

In der Stadt München liegen fast alle für den Wohnungsneubau in Frage kommenden Flächen im Radius von zwei Kilometern um einen Schienenhaltepunkt. In den Landkreisen schwankt der Anteil der Wohnbauflächenreserven in den Radien von ein und zwei Kilometern von Schienenhaltepunkten: zwischen 89 Prozent im Landkreis München und 38 Prozent im überwiegend ländlich strukturierten Landkreis Erding; im Durchschnitt sind es 63 Prozent. „Zusätzlicher Wohnungsbau in unseren Landkreisen ist also zu etwa zwei Drittel in gut angeschlossenen Bereichen des Schienenverkehrs machbar“, meint Breu. (Katrin Möhlmann)