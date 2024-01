Würzburg: Sicher auf dem Roller zur Schule

Immer mehr Kinder fahren mit dem Roller zur Schule. Deshalb hat die Stadt Würzburg in Kooperation mit der ADAC Stiftung ein Rollertraining eingeführt. Hier lernen die Schüler*innen im Rahmen des Programms Roller Fit – Kids mit Drive! den sicheren Umgang mit Tretrollern.



„Für uns ist es sehr wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler sicher und gesund in die Schule und auch wieder nach Hause kommen“, sagt Schulreferentin Judith Roth-Jörg. „Deshalb haben wir die Initiative ergriffen und dieses Rollertraining ins Leben gerufen. Roller sind dabei unter jungen Leuten nicht nur hip, sondern tragen auch zur Energiewende bei.“ Mit viel Spaß an der Sache werden die Schüler*innen der Grundschule Lengfeld bei einem ersten Rollertraining auf die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert: Zu Beginn erhielten alle Kinder einen Helm, der individuell auf ihre jeweilige Kopfgröße angepasst wurde. Dabei wurden auch wichtige Sicherheitsaspekte vermittelt.

Teilweise wild durcheinanderfahren ist erlaubt





In einer Übung dürfen die Buben und Mädchen anschließend wild durcheinanderfahren, um dabei das Bewusstsein für die Umgebung zu schärfen und Ausweichtechniken mit dem Roller zu erlernen. Auch Vertrauensübungen in Form von Partnerübungen standen auf dem Programm. Anschließend folgte das Spiel „Eiszeit“ – bei dem die Kinder sofort stoppen sollten, wenn das Wort „Eiszeit“ gerufen wurde. Eine Übung zu verschiedenen Bremstechniken rundete das Training ab.

Die Roller werden den Schulen aus einem zentralen Rollerpool zur Verfügung gestellt, dieser soll jedem Schulkind ein Verkehrssicherheitstraining ermöglichen. Für Lehrkräfte werden hierfür spezielle Fortbildungen, Lernmedien und der sogenannte Roller-Fit-Support angeboten, wodurch sie Praxistipps und Hilfestellungen rund um das Thema Rollerfahren an der Schule erhalten.



Um in Zukunft jeder Schule in Würzburg die Möglichkeit zu bieten, kostenfrei auf die 35 Tretroller, Helme und Zubehör aus dem Tretrollerpool zugreifen zu können, werden derzeit regionale Sponsoren gesucht, welche dieses Vorhaben ab Mai 2024 unterstützen möchten. (BSZ)