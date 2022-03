Zum Schutz von Bayerns Mooren passiert zu wenig

Um den Moorschutz in Bayern ging es bei der von den Oppositionsparteien im Bayerischen Landtag durchgesetzten Anhörung, zu der zehn Sachverständige eingeladen wurden, um zu einem umfangreichen Fragenkatalog ihre Sicht und Antworten darzulegen – darunter auch Hans Joosten, Moorforscher von der Universität Greifswald. Besonders seine Einschätzung fiel wenig schmeichelhaft für die Staatsregierung aus: „Was eines der reichsten Bundesländer auf dem Gebiet des Moorschutzes leistet, ist eine Schande.“ In Bayern seien im Zeitraum von 2008 bis 2019 nur 1000 Hektar über staatliche Programme sogenannt wiedervernässt worden. Zum Vergleich: Das arme Indonesien habe dagegen innerhalb von fünf Jahren 4,4 Millionen Hektar trockenes Moor wieder nass gemacht.



Hintergrund: Bayern will bis 2040 klimaneutral sein. Bis dahin will der Freistaat ein Viertel der Moorflächen renaturieren, also 55 000 Hektar. Dies sei einfach zu wenig, meinte Joosten. Von seinen Kolleg*innen aus dem Freistaat erhielt er für seine Kritik allerdings keine nennenswerte Unterstützung. Und sowohl Regierungs- wie Oppositionsparteien wollten sich zu den Anmerkungen des Greifswalder Professors auch nicht näher einlassen. Das mag wohl auch damit zusammenhängen, dass die Politik Joostens Kritik nicht für ganz gerechtfertigt hält. Immerhin habe Bayern ja seit 2018 den Masterplan Moore und steht vor der Einführung eines Moorbauernprogramms; die Zustimmung der EU vorausgesetzt.



Wobei Moorschutz rechtlich oft gar nicht so einfach ist: Eine großflächige Renaturierung bei gleichzeitig zersplitterten Grundstücksverhältnissen bedarf meist einer möglichst flächendeckenden und behördlich geleiteten Neuordnung des jeweiligen Grundbesitzes. Das zeigen auch Beispiele aus dem ebenfalls an Mooren reichen Norddeutschland. Ein sinnvoller Rahmen hierfür wäre laut Expert*innen eine sogenannte vorgeschaltete Landnutzungsplanung. (André Paul)