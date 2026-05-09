Kultur

Wie können Frauen in der Kunst sichtbarer werden? Das Netzwerk Gedok arbeitet daran schon seit 100 Jahren. (Foto: dpa/Westend61, Joseffson)

09.05.2026

100 Jahre Gedok: Frauenpower in der Kunst

Die Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnen wird 100 Jahre alt – und feiert das bundesweit mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten

Was für ein Meilenstein! Ida Dehmel (1870 bis 1942), Künstlerin, Muse, Mäzenin und Frauenrechtlerin, gründete 1926 die Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnen (Gedok). Da waren die Rufe nach einem Netzwerk für die Damen der Kunstwelt längst aus Berlin und Mannheim im ganzen Land zu hören.

Es war die Malerin und Bildhauerin Eugenie Kaufmann, der Ida Dehmel in ihrer Mannheimer Rede 1927 den „Urgedanken“ zu einem Künstlerinnennetzwerk zugesteht. Kaufmann hatte bereits 1912 gemeinsam mit der Malerin Dora Horn-Zippelius den Bund Badischer Künstlerinnen (BBK) gegründet. In Berlin hatte sich vier Jahre zuvor der Bund Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine formiert. Der Frauenkunstverband folgte 1913 in Frankfurt.

Die Zeit war reif für ein solches Netzwerk

Die Zeit war reif. Frauen kämpften um Einfluss. Für das Frauenwahlrecht und für das Recht in Kunst und Kultur, mehr als schönes Beiwerk ihrer männlichen Kollegen zu sein. Zögerlich öffneten Akademien und Konservatorien ihre Hörsäle für eine wachsende Schar selbstbewusster Künstlerinnen. Die Damen trafen in den Salons auf jene wohlhabenden und kunstsinnigen Förderer, ohne die ein Leben in der Kunst schwer möglich war. Dieses Prinzip des Miteinanders und Füreinanders baute Ida Dehmel ab 1906 kontinuierlich im Hamburger Frauenclub zu einem Frauennetzwerk aus und erhob es mit der Gründung der Gedok 1926 zur Institution.

Binnen sieben Jahren vernetzten sich 7000 Künstlerinnen aus allen Kunstgattungen in elf Regionalgruppen. Zu den Mitgliedern gehörten namhafte Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz, Milly Steger, Ricarda Huch und Ina Seidel, die Komponistinnen Alice Santer und Grete von Zieritz oder Tänzerinnen und Schauspielerinnen wie Mary Wigmann und Gertrud Eysoldt.

Heute sind es mehr als doppelt so viele Ortsgruppen. Insgesamt 23. Mit 3000 Engagierten, aber weniger als halb so vielen Mitgliedern. Dennoch ist die Gedok auch 100 Jahre nach ihrer Gründung noch immer europaweit das größte interdisziplinäre Netzwerk für Frauen in der Kunst. „Und man muss auch sagen“, so die ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende, fränkische Fachgruppenleiterin und Regensburger Künstlerin Renate Christin, „trotz aller Errungenschaften, die Frauen heute im Hinblick auf die Gleichstellung erlangt haben, ist die Gedok noch immer ein Verband, der für die Frauen in der Kunst ebenso unverzichtbar ist wie für die Gesellschaft.“

Noch immer stammen 74 Prozent der verkauften Werke von Männern. Noch immer gehen lediglich 2 Prozent des Umsatzes aus Verkäufen in der Kunst auf Frauen zurück. Im Schnitt verdienten Männer mit ihrer Kunst 13 000 Euro, erklärt Christin, Frauen jedoch nur 5000 Euro. Der Fachbegriff heißt „Gender-Pay-Gap“. Und der sei in der Kunstwelt besonders auffällig. Ganz zu schweigen vom Gender-Show-Gap, also der Sichtbarkeit der Künstlerinnen. „Galerien stellen überproportional Männer aus und werden auch überwiegend von Männern geführt.“

Diesen Umstand beklagt auch die Vorsitzende der Münchner Sektion Gedokmuc, Margit Huber. Gesellschaftliche Einmischung sei ihr deshalb umso wichtiger. Aus ihrer Vorliebe, neue Wege zu gehen, macht die ehemalige Führungskraft eines internationalen Marktforschungsunternehmens keinen Hehl. Den Satz „Das haben wir immer so gemacht“ mag sie gar nicht.

Der Bundesverband engagiert sich in politischen Gremien wie der Stiftung Kunstfonds, im Deutschen Musikrat und dem Deutschen Kulturrat. Auf lokaler Ebene ist die Gedok häufig in den Stadtratsgremien für Kultur und Frauen vertreten. Die Gedok nimmt auch Fördermitglieder und Kunstfreundinnen auf.

Auch Mäzene sind willkommen

Das funktioniert auch heute noch. Wenngleich die großen Zeiten des Mäzenatentums vorbei sind, bestätigt eine ältere Dame, die seit 40 Jahren Kunst und Künstlerinnen in der Gedok fördert. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Ihr Bedauern darüber, dass Kunst und die Arbeit von Künstlerinnen heute kaum noch geschätzt werden, wohl aber doch. „Jeder denkt doch heute, das kann ich auch. Und auch die Kritik geht viel zu oft weit über das Angemessene hinaus. Das war zu Zeiten Ida Dehmels anders.“

Die Münchner Ortsgruppe ist mit rund 300 Künstlerinnen die größte im Verband. Und wie der gesamte Verband eine sehr vitale Vereinigung, die jungen Künstlerinnen Beratungen oder wie in München auch bezahlbare Ateliers anbietet. Dazu die Möglichkeit, in der eigenen Galerie auszustellen. Konzerte, Lesungen, Netwerktreffen und Wettbewerbe kommen dazu. Und obwohl die Gedok heute nur eines von vielen Netzwerken ist, in denen sich Künstlerinnen organisieren, ist es doch dasjenige, das sich an deren Bedürfnissen ausrichtet. Und sei es nur mit familienfreundlichen Uhrzeiten für die Treffen.

Die Gedok vergibt zudem zahlreiche Kunstpreise. Unter anderen den Ida-Dehmel-Preis für Literatur und den Literaturförderpreis. Sie veranstaltet den internationalen Komponistinnen-Wettbewerb und das Gedok-Bundeskonzert. Darüber hinaus verleiht sie den Ida-Dehmel-Kunstpreis und den Kunstförderpreis für angewandte Kunst und ist beteiligt am Gabriele-Münter-Preis für bildende Künstlerinnen. 

Ein reichhaltiges Angebot, das die Künstlerinnen schätzen. „In Burghausen fernab des Münchner Kulturbetriebs war die Gedok für mich umso wichtiger“, sagt die Künstlerin Martina Salzberg.

Viele Preise und Veranstaltungen

Die Kunst von Frauen sichtbar und hörbar machen: Das ist das Herz der Gedok. So wie die Förderung der künstlerischen Arbeit und die Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten. „Von alleine wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen, dass meine Gedichte vertont werden oder ich meine Texte mal anders präsentiere als auf Papier“, sagt die Sprachphilosophin und Münchner Schriftstellerin Sabine Jörg. Sie arbeitet eng mit der Musikerin und Sängerin Barbara Hesse-Bachmaier zusammen. „Ich hätte auch kaum so viele interessante Künstlerinnen aus allen Sparten kennengelernt“, sagt Jörg. Auch Hesse-Bachmaier schätzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Es werden doch sonst vornehmlich Texte von Männern aus der Vergangenheit vertont“, sagt sie.

Bundesweit wird das Jubiläum mit verschiedensten Veranstaltungen gefeiert. Die Gedokmuc begeht den Geburtstag mit drei neuen Ausstellungen: in der Rathausgalerie zu Gast im DG Kunstraum (bis 11. Juni) in der Finkenstraße, im Maximiliansforum am Altstadtring (bis 11. Juni) und in der „Galerie Gedokmuc“ in der Schleißheimer Straße (bis 28. Juni). (Flora Jädicke)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es höhere Prämien für freiwillige Syrien-Rückkehrer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz